O jakim, globalnym poziomie ochłodzenia można mówić? Szacuje się, że wybuch wulkanu Tambora w 1815 roku obniżył średnią, globalną temperaturę o co najmniej 1 stopień Celsjusza. Wpływ erupcji wulkanów na klimat w czasach współczesnych oceniono m.in. na podstawie danych dostarczonych przez satelity. Przykładowo, w trakcie erupcji wulkanu Pinatubo na Filipinach (1991 rok) do stratosfery dostało się ok. 15 milionów ton dwutlenku siarki. Jak obliczyli badacze, wydarzenie to doprowadziło do globalnego spadku temperatury o ok. 0,5 stopnia Celsjusza na przestrzeni kilku lat.

Skutki wybuchu wulkanu w „niestabilnym świecie”

Eksperci geologii podkreślają, że w obecnych czasach wybuch dużego wulkanu mógłby doprowadzić do dalszych, poważnych zmian klimatycznych. Ocieplenie klimatu wiąże się m.in. ze zmianami procesu powstawania i transportowania cząsteczek aerozolu. - W miarę ocieplania się świata wzrasta prędkość, z jaką powietrze krąży w atmosferze, co oznacza, że cząsteczki aerozolu rozpraszają się szybciej i mają mniej czasu na wzrost – wyjaśnia na łamach CNN Thomas Aubry, wulkanolog z University of Exeter. Mniejsze cząsteczki aerozolu – wyrzucone do atmosfery w trakcie erupcji wulkanu – będą rozpraszać światło bardziej intensywnie. Tym samym ich wpływ „chłodzący” na globalny klimat może okazać się większy (niż w czasach poprzedzających obecny etap ocieplenia klimatu).

Z drugiej strony zmiany klimatyczne mogą dodatkowo „napędzać” częstotliwość możliwych erupcji wulkanów m.in. przez topnienie lodowców (zmniejszone ciśnienie może przyspieszyć wznoszenie się magmy) lub ekstremalne opady deszczu. Odkryto, że nadmiar wody – spowodowany intensywnymi opadami – może wsiąkać głęboko w ziemię i reagować z magmą, doprowadzając finalnie do erupcji.

Potencjalne straty ludzkie. Eksperci: wymagana jest czujność

Według szacunkowych danych obecnie ok. 800 milionów ludzi żyje w promieniu poniżej 100 km od czynnego wulkanu. W przypadku niektórych obszarów potencjalna erupcja mogłaby zniszczyć całe miasta. Potencjalnie zagrożony jest m.in. mocno zaludniony Neapol. Za katastrofalny w skutkach uznaje się także potencjalny, globalny spadek temperatury w wyniku erupcji dużego wulkanu.