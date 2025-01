Superwulkan Yellowstone: Gdzie może dojść do wybuchu? Najnowsze ustalenia naukowców

Superwulkan znajdujący się na terenie Parku Narodowego Yellowstone w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych jest przedmiotem wielu badań geologicznych, zarówno z powodu potencjalnego zagrożenia erupcją, jak i ze względu na zachodzące w nim zjawiska geotermalne. Kolejne badania superwulkanu i praw nim rządzących mają pomóc w przewidywaniu jego przyszłej aktywności.

Superwulkan Yellowstone: Jak doszło do powstania kaldery?

Superwulkan Yellowstone, nazywany też kalderą wulkaniczną Yellowstone, jest jednym z największych na świecie kompleksów wulkanicznych. Do ogromnych erupcji dochodziło w tym miejscu trzy razy: 2,1 mln, 1,3 mln i 640 tys. lat temu. Wszystkie one mogły mieć, zdaniem naukowców, ósmy – najwyższy – stopień w skali VEI (Volcanic Explosivity Index, Indeks Eksplozywności Wulkanicznej). W efekcie ostatniej erupcji doszło do zapadnięcia się opróżnionej komory magmowej i powstania dużego krateru zwanego właśnie kalderą.

Wyniki ostatnich badań dotyczących superwulkanu Yellowstone opublikowano w środę 1 stycznia 2025 roku w czasopiśmie naukowym „Nature”. Ich autorami są naukowcy ze Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (United States Geological Survey, USGS) pod przewodnictwem sejsmologa Niny Bennington. Badacze przyjrzeli się magmie zgromadzonej pod kalderą Yellowstone i zwrócili uwagę na kierunek, w którym podąża. Dzięki temu wskazali prawdopodobne miejsce przyszłej aktywności wulkanicznej.

Najnowsze badania magmy pod kalderą Yellowstone

Naukowcy w swoich najnowszych badaniach wykorzystali różnice występujące między dwoma rodzajami magmy, która znajduje się pod kalderą Yellowstone. Górną warstwę tworzy stopiony ryolit, który jest gęsty i bogaty w krzemień. Płynie dosyć wolno i może prowadzić do erupcji. To właśnie magma ryolitowa była źródłem wcześniejszych wybuchów superwulkanu Yellowstone. Dolną warstwę tworzy bazalt, który jest rzadszy od ryolitu, a do tego bogaty w żelazo i magnez.