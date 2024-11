Geolodzy z United States Geological Survey (USGS) potwierdzają, że pytanie „kiedy wybuchnie Yellowstone?” jest jednym z najczęściej zadawanych przez turystów. Najnowsze obliczenia pokazują wyraźnie, ile wynosi „matematyczne prawdopodobieństwo” podobnego zdarzenia w najbliższej przyszłości.

Superwulkan Yellowstone budzi grozę i ciekawość

Z pytaniem o przyszłość superwulkanu pod Yellowstone zmierzył się na początku listopada Mark Stelten, geolog z U.S. Geological Survey i zastępca kierownika naukowego Yellowstone Volcano Observatory. Ekspert udzielił odpowiedzi na oficjalnej stronie agencji USGS, kreśląc jednocześnie kontekst niezbędny do zrozumienia metody analizy podobnych obiektów. Jak podkreślił Stelten, Yellowstone jest wulkanem uśpionym. Przewidywania co do jego ewentualnej, przyszłej „daty wybuchu”, wyglądają zupełnie inaczej niż predykcje zachowania wulkanów aktywnych. Geolog porównuje tę metodę do długoterminowej prognozy pogody, na którą składa się wiele różnorodnych czynników.

Metafora uderzenia piłki baseballowej

Ekspert z USGS porównał kalkulację prawdopodobieństwa wybuchu superwulkanu do obliczania prawdopodobieństwa uderzenia piłki baseballowej. W przytoczonej analogii właściciel mieszkania sąsiadującego z boiskiem sportowym szacuje częstotliwość trafienia piłki na teren własnego, prywatnego podwórka. Jak wyjaśnia geolog, aby uzyskać wynik należy „podzielić liczbę piłek baseballowych na podwórku przez czas trwania obserwacji”. Dla badaczy zjawisk geologicznych podobna analiza jest dokonywana na podstawie połączenia danych z mapowania geologicznego i geochronologii, czyli historii obiektu.

Jak przewidzieć erupcję uśpionego wulkanu?

Jak wyjaśnia ekspert, znajomość średniej częstotliwości, z jaką wybucha wulkan to zaledwie jedna z wielu składowych obliczeń. Geolodzy muszą również wiedzieć, czy w przypadku badanego obiektu występują erupcje jednorazowe czy grupowe, będące częścią „większego wydarzenia wulkanicznego”. Naukowcom udało się ustalić, że w przypadku superwulkanu Yellowstone bardziej prawdopodobne są liczne, wielokrotne erupcje, występujące w krótkim okresie.