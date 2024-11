Naukowcy bliżej rozwiązania jednej z największych zagadek wszechświata. Nowe wyniki badań

Czarne dziury są źródłem ciemnej energii?

O tym, że czarne dziury i ciemna energia mogą być ze sobą powiązane, zaczęło być głośno na początku 2023 roku. Grupa 17 naukowców z 9 krajów na łamach pism „The Astrophysical Journal” oraz „The Astrophysical Journal Letters” (artykuł: „Observational Evidence for Cosmological Coupling of Black Holes and its Implications for an Astrophysical Source of Dark Energy”) ogłosiła wówczas, że obserwacje supermasywnych czarnych dziur wskazują, że to one zasilają wszechświat w ciemną energię i napędzają jego ekspansję. Pisano wówczas, że jeśli wynik ten się potwierdzi, może to oznaczać rewolucję w kosmologii.

Do wniosków łączących czarne dziury z ciemną energią badacze doszli obserwując galaktyki eliptyczne, które powstały na początku historii wszechświata, a potem wygasły. Oznacza to, że nie formują się w nich nowe gwiazdy, więc zlokalizowane w nich czarne dziury nie mają wiele materii do pochłaniania. Dalszego wzrostu tych czarnych dziur nie można zatem wytłumaczyć zwykłym gromadzeniem masy pochodzącej z otaczających je obiektów. Tymczasem czarne dziury nadal rosną. Badacze donosili, że są one 7-20 razy większe niż przed 9 milionami lat. Co więcej, obserwacje czarnych dziur istniejących w różnych okresach rozwoju wszechświata wskazują na silną korelację między ich wielkością i rozmiarami wszechświata. Część członków tamtego zespołu badawczego znalazła się w zespole analizującym dane z DESI.

Związek ciemnych dziur z ciemną energią. Co pokazują dane z DESI?

DESI to rodzaj zaawansowanego technologicznie spektrografu umieszczonego na teleskopie Malla w Kitt Peak National Observatory w Arizonie (USA). W ramach aktualnie realizowanego projektu ma on zbierać dane przez pięć lat. Analizy przedstawione niedawno przez naukowców powstały w oparciu o informacje zgromadzone w trakcie pierwszej realizacji projektu. Pozwalają one przyjrzeć się czarnym dziurom w momencie ich narodzin. „Instrument (DESI – red.) spogląda miliardy lat w przeszłość i zbiera dane, które można wykorzystać do określenia z niezwykłą precyzją szybkości rozszerzania się wszechświata. Z kolei dane te można wykorzystać do wywnioskowania, jak ilość ciemnej energii zmienia się w czasie” – informuje phys.org.

Zespół porównał to z liczbą czarnych dziur powstałych w wyniku śmierci dużych gwiazd w historii wszechświata. „Te dwa zjawiska były ze sobą spójne — w miarę powstawania nowych czarnych dziur w wyniku śmierci masywnych gwiazd, ilość ciemnej energii we wszechświecie wzrastała we właściwy sposób” – powiedział Duncan Farrah, profesor fizyki na Uniwersytecie im. Hawai'i i współautor badania cytowany przez phys.org. „To czyni bardziej prawdopodobnym, że czarne dziury są źródłem ciemnej energii” – podsumował.