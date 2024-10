Silniejsze porywy wiatru mają jeszcze wystąpić w Polsce północno-wschodniej i centralnej, gdzie mogą osiągnąć wartości od 52 km/h do 65 km/h. W pozostałej części kraju mieścić mają się w granicach od 37 km/h do 50 km/h.

Temperatur zbliżonych do sobotnich spodziewać należy się w niedzielę 3 listopada. Minimalne temperatury tego dnia mieścić się mają w granicach od -4 stopni Celsjusza w centrum do 3 stopni Celsjusza na północy. Temperatury maksymalne natomiast wynieść mają od 4 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 11 stopni Celsjusza na północy.

W niedzielę opadów należy spodziewać się jedynie na północy (od 0.1 mm do 2.5 mm) oraz miejscami w centrum (0.2 mm). Tego dnia silniejsze porywy wiatru nadal będą utrzymywać się na północnym-wschodzie (od 53 km/h do 66 km/h), a na pozostałym obszarze Polski będą słabsze (od 20 km/h do 45 km/h).

Już wkrótce możliwe opady śniegu

Już wkrótce można spodziewać się także opadów śniegu. Wspomniał o nich w rozmowie z Wirtualną Polską Kamil Walczak, synoptyk IMGW.