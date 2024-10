Opisywany tydzień ma według IMGW charakteryzować się podobną anomalią sumy opadów w stosunku do normy wieloletniej jak poprzedni. W przeważającej części Polski opadów ma być mniej niż wynosi norma wieloletnia. Anomalia sumy opadów ma mieścić się w przedziale od 53 proc. na zachodzie do 87 proc. na południu. Więcej opadów prognozowanych jest jedynie na południowym wschodzie (od 102 do 110 proc.) oraz na północy (148 proc.).

Prognoza pogody na listopad: Ocieplenie możliwe w połowie miesiąca

Kolejny tydzień – od 11 do 17 listopada – przynieść ma ocieplenie. W przeważającej części kraju prognozowana jest dodatnia anomalia średniej temperatury powietrza w stosunku do normy wieloletniej, która mieścić się ma w granicach od 0,1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie do 1,9 stopnia Celsjusza na krańcach północnych. Jedynie w Polsce południowo-zachodniej oraz na krańcach południowych spodziewać należy się ujemnej anomalii średniej temperatury powietrza (od -0,1 stopnia Celsjusza do -1,5 stopnia Celsjusza).

W tygodniu od 11 do 17 listopada ilość opadów na terenie kraju ma zbliżać się do normy wieloletniej lub ją nieznacznie przekraczać. Anomalia sumy opadu ma mieścić się w przedziale od 85 proc. w centrum do 136 proc. na wschodzie.

Druga połowa listopada: Ciepła, ale deszczowa

W tygodniu od 18 do 24 listopada zapowiadana jest nieco wyższa niż w poprzednim tygodniu anomalia średniej temperatury w stosunku do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jedynie na krańcach południowych może być ona ujemna i wynieść -0,8 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju IMGW prognozuje, że będzie ona dodatnia i będzie mieścić się w granicach od 0,4 stopnia Celsjusza na południu, przez 0,9-1 stopień Celsjusza w centrum, do nawet 2,3 stopnia Celsjusza na północy.