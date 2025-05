Podobne temperatury prognozowane są na kolejne dni. W niedzielę 18 maja temperatura maksymalna mieścić ma się w przedziale od 5 do 15 stopni. Jednak tego dnia temperatura odczuwalna w zachodniej części Polski może być niższa, a to za sprawą silniejszych porywów wiatru (od 51 do 62 km/h). Od czwartku do niedzieli w całym kraju spodziewać należy się ponadto opadów deszczu, a w czwartek na krańcach południowych – deszczu ze śniegiem.

Pogoda na 10 dni: Kiedy wreszcie będzie cieplej?

Od poniedziałku 19 maja od zachodu nadejdzie niewielkie ocieplenie. Tego dnia nasz kraj podzielony będzie pod względem temperatur na dwie części – cieplejszą zachodnią i chłodniejszą wschodnią. W Polsce zachodniej zobaczyć będzie można maksymalnie od 13 do 17 stopni Celsjusza, a na wschodzie – od 5 do 11 stopni Celsjusza.

Jeszcze wyższych temperatur spodziewać należy się w kolejnych dniach. Jak wynika z prognozy IMGW na najbliższe 10 dni, we wtorek 20 maja na termometrach w całym kraju będzie można zobaczyć maksymalnie od 16 do 22 stopni Celsjusza. Jedynie na krańcach południowych będzie nieco chłodniej (10 stopni Celsjusza). Tego dnia w Polsce wschodniej spodziewać jednak należy się silniejszych porywów wiatru (od 52 do 58 km/h). Temperatury podobne do tych wtorkowych wystąpić mają także w środę 21 maja.

W poniedziałek 19 maja w Polsce północno-zachodniej oraz w Wielkopolsce nie powinno już padać. Kolejnego dnia opady prognozowane są już tylko w południowo-wschodniej części kraju. Środa już w całym kraju ma być pogodna i słoneczna.