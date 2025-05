Kwiatowy Księżyc wkrótce rozświetli niebo. Kiedy obserwować majową pełnię?

Majowa pełnia określana jest jako Pełnia Kwiatowego Księżyca. Naszego satelitę w pełnej okazałości będzie można obserwować na nocnym niebie po raz piąty w tym roku.

Majowa pełnia Księżyca. Kiedy i jak ją obserwować?

Zjawisko astronomiczne, jakim jest pełnia Księżyca, możemy obserwować średnio co 29,5 dnia. Najbliższa pełnia w 2025 roku wypada w poniedziałek, 12 maja o godzinie 18.58. O tej porze będzie jeszcze widno, w Warszawie słońce zajdzie tego dnia o godz. 20.20. Nie oznacza to jednak, że majowej pełni nie będzie można zobaczyć. Księżyc w pełnej krasie będzie można obserwować, gdy tylko zapadnie zmrok. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, zjawisko będzie można obserwować przez całą noc. Tarcza Księżyca będzie dobrze widoczna również poprzedniej i następnej nocy, jasność Księżyca wyniesie wtedy ponad 99 proc.

Zjawisko najlepiej podziwiać w miejscu oddalonym od świateł miasta. Księżyc w pełni można obserwować gołym okiem, nie jest potrzebny do tego specjalistyczny sprzęt, ale więcej szczegółów można dostrzec przy użyciu lornetki lub teleskopu.

Pełnia Kwiatowego Księżyca. Skąd wzięła się jej nazwa?

Nazwę majowej pełni nadali rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Odnosi się ona do zmian zachodzących w przyrodzie, która w tym czasie budzi się do życia. W maju następuje bujny rozkwit kwiatów i roślin. Nie jest to jednak jedyna nazwa tej wiosennej pełni. Bywa ona określana również Pełnią Mleczną, Zajęczą lub Pełnią Sadzenia Kukurydzy.