Kinga Taćkiewicz: To już X edycja OEES

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja OEES. Wróćmy do początków wydarzenia. Jak to się zaczęło?
Rzeczywiście mamy już 10 lat. Pierwszy kongres odbył się w 2016 r. i był wynikiem spotkania dwóch całkowicie przeciwnych sobie osobistości, bo twórcami Kongresu są prof. prof. Jerzy Hausner, intelektualista, ekonomista, polityk, wcześniejszy były wicepremier oraz Mateusz Zmyślony, który jest strategiem, kreatorem, marketingowcem. Panowie spotkali się i uznali, że musimy skończyć z taką wizją kapitalizmu, jaką wtedy przedstawiał świat i musimy poszukać czegoś więcej. I wtedy panowie wymyślili koncept firmy idei. Firma idei miała być firmą, dla której liczy się nie tylko zysk finansowy, ale też zysk społeczny. Jako zysk społeczny rozumieliśmy zarówno zysk środowiskowy, jak i wszystkie inne około społeczne wartości, niekoniecznie te ekonomiczno-finansowe. Obok firmy idei wyrosły dwa koncepty. Była to marka, kultura i miasto idea w zarządzaniu marką, samorządem, w administracji rządowej. Te wartości w naszej ekonomii powinny być przekazywane. Koniec końców w 2016 r. powstała pierwsza edycja kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES), która była właśnie wynikiem złączenia tych dwóch wizji profesora Hausnera i Mateusza Zmyślonego. Wydarzenie to nazwaliśmy Kongresem Otwartych Oczu, czyli Open Eyes Economy Summit. I tak już od 10 lat jesteśmy w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Kto wspiera ekonomię wartości? Pytam o szeroko rozumianych partnerów OEES?
W tym roku na dziesiątej edycji Kongresu mamy rekordową liczbę partnerów. Jest to ponad 150 instytucji. Natomiast chciałabym wyjątkowo podkreślić i wymienić tych, którzy są z nami od samego początku, czyli przez 10 edycji. Przez cały ten czas wspierają nas 2 samorządy. Są to miasto Kraków - miasto, gospodarz tego wydarzenia i region Małopolski, województwo małopolskie, a także trzy firmy: IKEA, Fortum i ING Bank Śląski. To piątka naszych wiernych partnerów. To ci najwierniejsi.
Powiedziała pani o idei, która przyświecała powstaniu wydarzenia. Wiem, że teraz kierujecie się państwo w stronę nowej koncepcji - idei łączenia kropek?
Na tegorocznym kongresie przemyciliśmy pewne motywy związane z łączeniem kropek. Będziemy ogłaszać naszą oś programową, manifest programowy na kolejne lata działalności i będzie się to odbywać właśnie pod hasłem „Connect the dots”, która łączy światy, idee, ludzi oraz te rzeczywistości, które są z pozoru różne. Jednocześnie podkreślamy, że dopiero widząc te różne perspektywy, jesteśmy w stanie zobaczyć pełny obraz świata i dopiero łącząc się wśród tych perspektyw, wśród różnych poglądów, jesteśmy w stanie tak naprawdę działać razem.
To zamysł na najbliższą 11. edycję OESS?
To jest zamysł trochę szerszy, na kilka lat do przodu.
A jak można podsumować tegoroczną, jubileuszową edycję?
To, o czym warto wspomnieć to przede wszystkim rekordowa liczba uczestników. Wszystko wskazuje, że osiągniemy 6000 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i online. Z czego stacjonarnie będzie to ok. 5000 osób. Możemy pochwalić się też rekordową liczbę wolontariuszy. To siła naszego wydarzenia. Pomaga nam w tym roku 250 wolontariuszy. To młodzi ludzie, którzy są siłą napędową tego wydarzenia, którzy też nam, jako organizatorom, dodają bardzo dużo motywacji. 250 wolontariuszy to ogromna liczba osób chętnych do pomocy.
Rozumiem, że stawiacie nie tylko na nowe pomysły, nowe idee, ale także na młodych ludzi?
Tak, my zdecydowanie stawiamy na młodych ludzi. Bardzo nam zależy na tym, żeby Kongres docierał też do młodszego pokolenia. Chcemy, żeby dochodziło właśnie do łączenia światów i idei, żeby, łączyły się też pokolenia studentów, których na kongresie jest bardzo dużo. Jest też trochę uczniów i wiemy, że to jest nasz ogromny atut, że można tu spotkać zarówno szeroką reprezentację biznesu, administracji rządowej, samorządów, mediów, NGO-ów, ale też właśnie to środowisko naukowe, w tym młodych ludzi, czyli studentów.
