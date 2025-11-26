Kinga Taćkiewicz: To już X edycja OEES

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja OEES. Wróćmy do początków wydarzenia. Jak to się zaczęło?

Rzeczywiście mamy już 10 lat. Pierwszy kongres odbył się w 2016 r. i był wynikiem spotkania dwóch całkowicie przeciwnych sobie osobistości, bo twórcami Kongresu są prof. prof. Jerzy Hausner, intelektualista, ekonomista, polityk, wcześniejszy były wicepremier oraz Mateusz Zmyślony, który jest strategiem, kreatorem, marketingowcem. Panowie spotkali się i uznali, że musimy skończyć z taką wizją kapitalizmu, jaką wtedy przedstawiał świat i musimy poszukać czegoś więcej. I wtedy panowie wymyślili koncept firmy idei. Firma idei miała być firmą, dla której liczy się nie tylko zysk finansowy, ale też zysk społeczny. Jako zysk społeczny rozumieliśmy zarówno zysk środowiskowy, jak i wszystkie inne około społeczne wartości, niekoniecznie te ekonomiczno-finansowe. Obok firmy idei wyrosły dwa koncepty. Była to marka, kultura i miasto idea w zarządzaniu marką, samorządem, w administracji rządowej. Te wartości w naszej ekonomii powinny być przekazywane. Koniec końców w 2016 r. powstała pierwsza edycja kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES), która była właśnie wynikiem złączenia tych dwóch wizji profesora Hausnera i Mateusza Zmyślonego. Wydarzenie to nazwaliśmy Kongresem Otwartych Oczu, czyli Open Eyes Economy Summit. I tak już od 10 lat jesteśmy w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Kto wspiera ekonomię wartości? Pytam o szeroko rozumianych partnerów OEES?

W tym roku na dziesiątej edycji Kongresu mamy rekordową liczbę partnerów. Jest to ponad 150 instytucji. Natomiast chciałabym wyjątkowo podkreślić i wymienić tych, którzy są z nami od samego początku, czyli przez 10 edycji. Przez cały ten czas wspierają nas 2 samorządy. Są to miasto Kraków - miasto, gospodarz tego wydarzenia i region Małopolski, województwo małopolskie, a także trzy firmy: IKEA, Fortum i ING Bank Śląski. To piątka naszych wiernych partnerów. To ci najwierniejsi.

Powiedziała pani o idei, która przyświecała powstaniu wydarzenia. Wiem, że teraz kierujecie się państwo w stronę nowej koncepcji - idei łączenia kropek?