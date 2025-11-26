Aktywny w kilkunastu miastach deweloper wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide. Na koniec września spółka miała w ofercie 4,08 tys. lokali. Na niedawnej konferencji wynikowej menedżerowie spółki podtrzymali, że poziom oferty powinien sięgać 4-4,5 tys. mieszkań, by osiągać sprzedaż roczną rzędu 3-3,5 tys. lokali.

Kolejny projekt mieszkaniowy Murapolu w Lublinie

LakeSide to nazwa nieprzypadkowa – osiedle położone jest niedaleko Zalewu Zemborzyckiego. Powstaną dwa pięciopiętrowe budynki z lokalami od 25 do 69 mkw. Każde mieszkanie będzie posiadać balkon lub taras z ogródkiem. Jeśli chodzi o tereny wspólne, osiedle oferować będzie m.in. strefę chilloutu z zielonymi pergolami i placem zabaw. Do lubelskiej starówki z osiedla jest 20-25 min. jazdy samochodem, 120 m od osiedla znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Budowa ma ruszyć pod koniec tego roku, planowany termin oddania to początek IV kwartału 2027 r.

Cenowo LakeSide plasuje się poniżej średniej dla Lublina, która wynosi 11375 zł za mkw.