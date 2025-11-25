Aktualizacja: 25.11.2025 14:54 Publikacja: 25.11.2025 14:19
Origin Investments rusza z trzecią inwestycją mieszkań serwisowanych dla seniorów. Tym razem w Katowicach.
Origin Investments to inwestor z segmentu srebrnego budownictwa. Po Trójmieście i Warszawie na radarze pojawiły się Katowice.
„Przeprowadziliśmy szereg badań rynkowych i analiz przed wyborem kolejnej lokalizacji do dalszej ekspansji Origin Investments z produktem mieszkań senioralnych. Za aglomeracją śląską przemawiała długa lista argumentów, począwszy od zamożności mieszkańców, przez dobrą znajomość samej usługi dzięki bliskości Europy zachodniej i pilotażowe projekty miejskie, kończąc na liczbie mieszkańców oraz prognozie dynamiki rozwoju Katowic i regionu. Otrzymujemy bardzo duże poparcie dla naszego projektu ze strony miasta Katowice, które rozumie i wspiera naszą misję oraz odpowiedzialność społeczną idącą w parze z realizowanymi inwestycjami” – czytamy w materiałach Origin Investments.
Jak zaznacza inwestor, działka znajduje się w strefie rewitalizacji obszarowej śródmieścia Katowic, między ulicą Warszawską a terenami Uniwersytetu Śląskiego i rzeką Rawą. „Zamierzamy uzyskać kwartał zabudowy (podobnie jak w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec), odgrodzony od ulic miejskich kubaturą budynków z przestrzenią wewnętrznego patia ogrodu” – czytamy w materiałach.
Do połowy przyszłego roku inwestor spodziewa się uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i sprzedaż mieszkań powinny ruszyć pod koniec przyszłego roku.
Koncepcja zakłada stworzenie budynku wielofunkcyjnego, ze 140 apartamentami ReVital – czyli mieszkaniami dla seniorów, a także 140 typowych mieszkań rodzinnych. Ofertę uzupełnią lokale usługowe i handlowe, strefa medyczno-rehabilitacyjna ReVital – z gabinetami lekarskimi, fizjoterapeutycznymi, gabinetami masażu, psychologicznymi oraz wielofunkcyjną salą klubową i siłownią dla mieszkańców osiedla, a także zielone patio i rozbudowane przestrzenie wspólne.
Projekt ma być realizowany z 20 proc. udziałem inwestorów indywidualnych.
Origin realizuje w tej chwili duży kompleks w Mechelinkach pod Gdynią. Dotychczas powstały apartamenty wakacyjne na wynajem, kolejne etapy to 56 serwisowanych mieszkań dla aktywnych seniorów oraz centrum rehabilitacyjne. Planowany termin oddania to połowa przyszłego roku.
Drugi projekt ReVital powstanie w Warszawie – szykowanych jest tu ponad 100 lokali. Budowa powinna rozpocząć się w najbliższym czasie.
W 2021 r. Origin, wraz ze współinwestorem projektu w Mechelinkach, giełdowym Pekabeksem, otrzymał nagrodę „Rzeczpospolitej” Real Estate Impactor za najlepszy projekt obiektu wnoszącego nową wartość dla mieszkańców.
