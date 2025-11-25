Origin Investments to inwestor z segmentu srebrnego budownictwa. Po Trójmieście i Warszawie na radarze pojawiły się Katowice.

Reklama Reklama

Origin chce zbudować w Katowicach po 140 mieszkań dla seniorów i młodych rodzin

„Przeprowadziliśmy szereg badań rynkowych i analiz przed wyborem kolejnej lokalizacji do dalszej ekspansji Origin Investments z produktem mieszkań senioralnych. Za aglomeracją śląską przemawiała długa lista argumentów, począwszy od zamożności mieszkańców, przez dobrą znajomość samej usługi dzięki bliskości Europy zachodniej i pilotażowe projekty miejskie, kończąc na liczbie mieszkańców oraz prognozie dynamiki rozwoju Katowic i regionu. Otrzymujemy bardzo duże poparcie dla naszego projektu ze strony miasta Katowice, które rozumie i wspiera naszą misję oraz odpowiedzialność społeczną idącą w parze z realizowanymi inwestycjami” – czytamy w materiałach Origin Investments.

Jak zaznacza inwestor, działka znajduje się w strefie rewitalizacji obszarowej śródmieścia Katowic, między ulicą Warszawską a terenami Uniwersytetu Śląskiego i rzeką Rawą. „Zamierzamy uzyskać kwartał zabudowy (podobnie jak w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec), odgrodzony od ulic miejskich kubaturą budynków z przestrzenią wewnętrznego patia ogrodu” – czytamy w materiałach.

Do połowy przyszłego roku inwestor spodziewa się uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i sprzedaż mieszkań powinny ruszyć pod koniec przyszłego roku.