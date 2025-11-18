Aktualizacja: 18.11.2025 12:29 Publikacja: 18.11.2025 12:12
Murapol w 2025 r. chce sprzedać 3,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że na IV kwartał przypada niemal 990.
Menedżerowie budującego mieszkania w kilkunastu miastach Murapolu podtrzymali na konferencji podsumowującej wyniki finansowe za trzy kwartały 2025 r., że w całym roku firma celuje w sprzedaż ok. 3,1 tys. lokali. To dolny zakres podawanego wcześniej przedziału (3,1-3,3 tys.), co i tak oznacza, że w IV kwartale należy podpisać 988 umów. Lata 2023 i 2024 dowodzą przy tym, że deweloper potrafi finiszować.
Po trzech kwartałach 2025 r. Murapol podpisał 2112 umów deweloperskich/przedwstępnych i miał aktywnych 125 umów rezerwacyjnych. Na koniec września w ofercie było 4,08 tys. lokali.
– Planujemy sprzedać około 3,1 tys. lokali i poprawić wynik zeszłoroczny (2914 – red.), raczej nie będziemy się bili o pułap 3,3 tys. To byłoby możliwe, jednak kosztem marż i zastosowania preferencyjnych systemów płatności dla klientów gotówkowych – nazywając rzeczy po imieniu, flipperów, czyli 10/90 albo 20/80 (w uproszczeniu: mała zaliczka, a zapłata pozostałej części przy odbiorze lokalu – red.). My tego nie robimy, sprzedajemy wyłącznie w ramach standardowego harmonogramu płatności – podkreślił prezes Nikodem Iskra.
Menedżer ocenił popyt jako stabilny, przyznał, że po wprowadzeniu ustawy o publikacji cen ofertowych klienci porównują oferty deweloperów i świadomie nawiązują kontakt. Poziom sprzedaży w październiku i do połowy listopada daje podstawy, by deklarować cel roczny rzędu 3,1 tys.
– Cykl obniżek stóp procentowych wspiera zdolność kredytową klientów, jednocześnie na rynku jest wciąż szeroka oferta mieszkań deweloperskich. Wprowadzenie ustawy o jawności cen poprawiło transparentność rynku, ale także wymusiło zmianę strategii sprzedaży i promocji. Perspektywy rynku oceniamy dobrze, co opiera się na oczekiwanych dalszych obniżkach stóp procentowych, rosnących wynagrodzeniach, wzroście realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Realne ceny mieszkań stabilizują się. W naszej ocenie rynek obecnie jest na granicy równowagi między presją podaży a popytem – oceniła wiceprezeska Iwona Sroka.
W tej chwili udział klientów kredytowych i gotówkowych rozłożony jest pół na pół.
Menedżerowie podtrzymali, że Murapol będzie utrzymywał ofertę rzędu 4 tys. mieszkań, by osiągać sprzedaż roczną rzędu 3-3,5 tys. Kilka kwartałów temu w ofercie było 5,5 tys. lokali.
W całym 2025 r. Murapol ma wydać klucze do około 3 tys. lokali, co oznacza, że na IV kwartał przypadnie 1,6 tys. Może się zdarzyć, że z uwagi na tempo uzyskiwania pozwoleń niewielka pula lokali może przejść na I kwartał 2026 r.
W poniedziałek 17 listopada Murapol podpisał umowę ramową z kolejnym graczem PRS – funduszem Centerbridge (nazwy nowej platformy ani szczegółowych planów ekspansji w Polsce, jeszcze nie podano). W tej chwili Murapol realizuje już jedną umowę, zawartą z funduszem Ares, to także główny akcjonariusz dewelopera, właściciel platformy LifeSpot. Z informacji przekazanych na konferencji wynika, że kolejnej umowy z Aresem/LifeSpot już nie będzie i kontrakt z Centerbridge pozwala zachować Murapolowi drugą nogę.
W ciągu trzech kwartałów br. budujący w kilkunastu miastach deweloper zaksięgował 726 mln zł przychodów, o 7,7 proc. mniej niż rok wcześniej.
Przychody segmentu deweloperskiego (sprzedaż mieszkań nabywcom detalicznym) skurczyły się o prawie 12 proc., do 604,6 mln zł, choć liczba przekazanych lokali była o 21 proc. mniejsza niż rok wcześniej – klienci odebrali klucze do 1364 mieszkań.
Przychody z produkcji mieszkań dla PRS, rozliczane jak kontrakt budowlany (zaawansowanie budowy, a nie przekazanie) wyniosły 121 mln zł, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej.
Mimo spadku przychodów skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2,8 proc., do 242 mln zł. Segment deweloperski, przy 12-proc. spadku przychodów, wypracował 226 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Rentowność sięgnęła 37,4 proc. wobec 32,7 proc. rok wcześniej.
Segment PRS zanotował 16,1 mln zł zysku, a rentowność wyniosła 13,3 proc. wobec 11,4 proc. rok wcześniej.
Skonsolidowany zysk operacyjny Murapolu wyniósł 158 mln zł, o 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Czysty zarobek wyniósł 124,8 mln zł, o 5,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.
