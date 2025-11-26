Reklama
Wraca pomysł wprowadzenia podatku katastralnego. Wkrótce projekt ma trafić do Sejmu

W grudniu Lewica złoży projekt ustawy o podatku katastralnym - informuje radio RMF FM. Wydaje się jednak, że szanse na jego wprowadzenie są niewielkie. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii wyborczej postulował wpisanie do konstytucji zakazu wprowadzania takiego podatku.

Publikacja: 26.11.2025 10:19

Lewica chce, aby podatkiem katastralnym objęci byli właściciele co najmniej trzech nieruchomości.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Jak podaje radio RMF FM, według projektu Lewicy podatkiem katastralnym byliby objęci właściciele minimum trzech nieruchomości. Na razie posłowie nie zdradzają, ile dokładnie miałaby wynosić nowa danina.

Z informacji rozgłośni wynika, że nad nowymi przepisami pracuje wiceminister gospodarki Tomasz Lewandowski, który w resorcie odpowiada za sprawy dotyczące mieszkalnictwa, ale projekt dotyczący podatku katastralnego ma być projektem poselskim, a nie rządowym.

Czym jest podatek katastralny

Przypomnijmy, iż podatek katastralny jest rodzajem opodatkowania nieruchomości, którego wysokość ustala się na podstawie wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości, a nie na podstawie jej powierzchni. Może być narzędziem służącym zwiększeniu dostępności mieszkań – rosnąca wartość nieruchomości sprawia, że ich posiadacze płacą coraz wyższy podatek, co może zniechęcać do spekulacji na rynku mieszkaniowym i np. lokowania oszczędności w nieruchomościach. Innym celem podatku katastralnego jest zwiększenie dochodów samorządów lokalnych.

Taki podatek funkcjonuje m.in. w Niemczech i Francji. W pierwszym z tych państw jego wysokość uzależniona jest od lokalizacji nieruchomości i ustalana przez poszczególne landy. Stawki podatku katastralnego wynoszą od 0,26 proc. do 1 proc. wartości nieruchomości.

Podatek katastralny obciąża posiadaczy nieruchomości bardziej, niż klasyczny podatek od nieruchomośc
Polityka
Sondaż: Przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego jest co trzeci Polak
Lewica za podatkiem katastralnym. Nie poparła jednak projektu partii Razem

W Polsce temat wprowadzenia podatku katastralnego pojawia się co pewien czas. Ostatni raz, w czasie wiosennej kampanii wyborczej. Obecny prezydent Karol Nawrocki, a wówczas kandydat popierany przez PiS, zaproponował wpisanie do konstytucji zakazu wprowadzania podatku katastralnego od mieszkań i domów należących do polskich rodzin. Jednocześnie Nawrocki deklarował, że nie podpisze żadnej ustawy, która wiązałaby się z podniesieniem podatków.

Swój projekt ustawy wprowadzającej w Polsce podatek katastralny przedstawiła partia Razem. Zakłada on progresywną skalę opodatkowania. Objęte byłyby nim osoby posiadające 3 i więcej mieszkań. W przypadku osób posiadających 3-5 mieszkań podatek wynosiłby 1 proc. wartości nieruchomości, osoby posiadające od 6 do 8 mieszkań – 2 proc., a powyżej 9 mieszkań – 3 proc.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, poparcia projektu partii Razem odmówiła Lewica, która opowiada się za wprowadzeniem podatku katastralnego. – Partia Razem wystartowała z nami, miała możliwość wspólnie z nami wziąć odpowiedzialność za losy kraju i wprowadzać program również swojej partii, realizować go przy pomocy rządu wspólnie. Zdecydowali się być w opozycji razem z PiS-em i mają swoje projekty – tłumaczył niedawno minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek z Lewicy. - My pracujemy nad swoją ustawą, to będzie nasza ustawa i będziemy ją chcieli również wprowadzić na koalicję rządową – dodał. 

Czytaj więcej

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek
Polityka
Minister z Lewicy pytany o nowy podatek mówi, że „budżet nie jest z gumy”

W przeprowadzonym w kwietniu sondażu SW Research dla rp.pl przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego opowiedziało się 33,6 proc. badanych. Jednocześnie 28,1 proc. respondentów było zdania, że podatek taki należy wprowadzić wobec posiadaczy co najmniej trzech mieszkań. Za opodatkowaniem posiadaczy dwóch mieszkań opowiedziało się 11,9 proc. badanych.

Źródło: rp.pl

