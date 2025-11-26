Wraca pomysł wprowadzenia podatku katastralnego. Wkrótce projekt ma trafić do Sejmu

Jak podaje radio RMF FM, według projektu Lewicy podatkiem katastralnym byliby objęci właściciele minimum trzech nieruchomości. Na razie posłowie nie zdradzają, ile dokładnie miałaby wynosić nowa danina.

Z informacji rozgłośni wynika, że nad nowymi przepisami pracuje wiceminister gospodarki Tomasz Lewandowski, który w resorcie odpowiada za sprawy dotyczące mieszkalnictwa, ale projekt dotyczący podatku katastralnego ma być projektem poselskim, a nie rządowym.

Czym jest podatek katastralny

Przypomnijmy, iż podatek katastralny jest rodzajem opodatkowania nieruchomości, którego wysokość ustala się na podstawie wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości, a nie na podstawie jej powierzchni. Może być narzędziem służącym zwiększeniu dostępności mieszkań – rosnąca wartość nieruchomości sprawia, że ich posiadacze płacą coraz wyższy podatek, co może zniechęcać do spekulacji na rynku mieszkaniowym i np. lokowania oszczędności w nieruchomościach. Innym celem podatku katastralnego jest zwiększenie dochodów samorządów lokalnych.

Taki podatek funkcjonuje m.in. w Niemczech i Francji. W pierwszym z tych państw jego wysokość uzależniona jest od lokalizacji nieruchomości i ustalana przez poszczególne landy. Stawki podatku katastralnego wynoszą od 0,26 proc. do 1 proc. wartości nieruchomości.