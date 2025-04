Podatek katastralny jest rodzajem opodatkowania nieruchomości, którego wysokość ustala się na podstawie wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości, a nie na podstawie jej powierzchni. Podatek ten ma charakter podatku majątkowego (często określa się go terminem ad valorem – podatek od wartości).

Jaki jest cel podatku katastralnego?

Podatek może być narzędziem służącym zwiększeniu dostępności mieszkań - rosnąca wartość nieruchomości sprawia, że ich posiadacze płacą coraz wyższy podatek, co może zniechęcać do spekulacji na rynku mieszkaniowym i np. lokowaniu oszczędności w nieruchomościach. Innym celem podatku katastralnego jest zwiększenie dochodów samorządów lokalnych.

Podatek katastralny funkcjonuje m.in. w Niemczech i Francji. W Niemczech wysokość podatku katastralnego zależy od lokalizacji nieruchomości i jest ustalana przez poszczególne landy. Stawki podatku katastralnego wynoszą od 0,26 proc. do 1 proc. wartości nieruchomości. Stawki podatku katastralnego we Francji wahają się od 0,2 proc. do 1,3 proc. wartości katastralnej (wartość ustalana przez organy administracji publicznej na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości) - różnią się w zależności od regionu i typu nieruchomości

W Polsce podatek katastralny pojawił się w kampanii wyborczej. Kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, zaproponował wpisanie do konstytucji zakazu wprowadzania podatku katastralnego od mieszkań i domów należących do polskich rodzin. Wprowadzenie podatku katastralnego postuluje partia Razem i jej lider, kandydat na prezydenta Adrian Zandberg. Otwarta na dyskusję o podatku katastralnym jest też Lewica. Ministerstwo Finansów zapewniło jednak, że nie pracuje nad takim podatkiem.