Wiadomo, kiedy znów zrobi się zimniej. IMGW nie ma dobrych wiadomości

Według najnowszej prognozy pogody IMGW na najbliższe 10 dni ochłodzenie ma nadejść już w najbliższy czwartek. Jednak wcześniej przez znaczną część kraju przetoczyć mogą się burze.

Prognoza IMGW: Środa ciepła, ale burzowa

W środę obserwować będzie można całkiem wysokie temperatury. Minimalnie mieścić się one będą w przedziale od 5 do 12 stopni Celsjusza. Natomiast maksymalnie na termometrach w niemal całej Polsce będzie można zobaczyć od 20 do 22 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych (14 stopni Celsjusza) oraz miejscami na północnym zachodzie (17 stopni Celsjusza).

Środa będzie jednak nie tylko ciepła, ale również – w znacznej części kraju – burzowa. IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczy ono obszaru rozciągającego się w pasie od północy przez centrum aż do południowego zachodu. Alert IMGW objął teren dziesięciu województw, w tym trzech w całości (dolnośląskie, łódzkie i opolskie) oraz siedmiu w części (pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, śląskie i mazowieckie).

Na większości obszaru ostrzeżenie IMGW ma obowiązywać w środę od południa do późnych godzin wieczornych.