„Bóg chaosu” coraz bliżej Ziemi. Naukowcy przewidują, co stanie się z asteroidą

Aby przetestować tę hipotezę, Ballouz i grupa międzynarodowych badaczy stworzyli modele obliczeniowe, opierając się na cechach fizycznych podobnej do Apophis asteroidy, którą udało się zbadać bardziej szczegółowo. Następnie przeprowadzili symulację ruchu w każdym modelu, śledząc zmiany fizyczne na dużą i małą skalę. Okazało się, że powierzchnia obiektu prawdopodobnie zostanie przekształcona w wyniku dwóch procesów mających związek z ziemską grawitacją.

Dwa procesy zmienią Apophis

Jednym z tych procesów są wstrząsy. Wiele wskazuje na to, że rozpoczną się one już godzinę przed momentem maksymalnego zbliżenia asteroidy do Ziemi i będą trwały jeszcze przez krótki czas po tym spotkaniu. Ballouz w rozmowie z Live Science przyznał, że trudno powiedzieć, jaka będzie siła tych wstrząsów. Niemniej jednak grawitacja asteroidy jest około 250 tys. razy mniejsza niż grawitacja Ziemi, dlatego wstrząsy mogą być na tyle intensywne, że spowodują uniesienie głazów z powierzchni Apophis. Niektóre skały mogą uciec w przestrzeń kosmiczną, jednak większość prawdopodobnie spadnie z powrotem na powierzchnię asteroidy, tworząc na niej wyraźne wzory.

Drugim procesem, który mógłby wpłynąć na Apophis jest zmiana kołysania asteroidy. Obiekt ten nie obraca się wokół stałej osi. Zamiast tego wykonuje ruch przypominający koziołkowanie. W 2023 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że grawitacja Ziemi spowoduje, że asteroida będzie obracać się szybciej lub wolniej, w zależności od tego, jaką będzie mieć orientację w momencie zbliżenia do naszej planety. Najnowsze symulacje potwierdziły te przypuszczenia. Okazało się również, że zmiany w sposobie poruszania się asteroidy mogą spowodować destabilizację pochyłych ścian skał powierzchniowych, co w skrajnym przypadku może spowodować osuwiska. Będą one jednak następować stopniowo przez dziesiątki tysięcy lat.

Za monitorowanie potencjalnych zmian na powierzchni asteroidy będzie odpowiadać misja NASA OSIRIS-APEX. Statek kosmiczny ma spędzić 18 miesięcy na badaniu obiektu, również w momencie jego spotkania z Ziemią. Celem misji jest zbadanie składu chemicznego asteroidy oraz sporządzenie mapy jej powierzchni.