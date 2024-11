Indonezja: Kolejny wybuch wulkanu Lewotobi Laki Laki. "Dziesięciokilometrowa kolumna popiołu"

Pod Donieckiem zginął "co najmniej ósmy" rosyjski generał. Dowodzona przez niego 5. brygada miała urządzać obozy tortur

Rosyjskie media i kanały na Telegramie informują o śmierci Pawła Klimenki, dowodzącego 5. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych. To co najmniej ósmy rosyjski generał, który zginął na froncie od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie - twierdzi "The Moscow Times".