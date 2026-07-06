Śrubowca nowoświatowego w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie po raz pierwszy wykryto 3 czerwca 2026 r.. Od tego czasu, jak wynika z danych USDA, potwierdzono już 31 przypadków zakażenia zwierząt w Teksasie i Nowym Meksyku. Ostatnie ognisko wykryto 30 czerwca w stadzie owiec w stanie Teksas.

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Władze stanu Teksas wnioskują do FDA o zezwolenie na wprowadzenie iwermektyny do pasz leczniczych w walce z NWS

O zgodę na wprowadzenie iwermektyny do pasz leczniczych dla bydła zaapelował do FDA komisarz ds. rolnictwa stanu Teksas, Sid Miller. Podkreślił, że konieczne są szybkie działania.

– Hodowcy z Teksasu walczą o swoje źródła utrzymania i bezpieczeństwo amerykańskich dostaw żywności. Nie mają czasu na czekanie – powiedział polityk cytowany przez serwis Farmer.

Jednocześnie zaznaczył, że stosowana iwermektyna w postaci zastrzyków jest istotna w walce z NWS, jednak obecnie już niewystarczająca. Aby ochronić duże stada na rozległych pastwiskach w sposób mniej pracochłonny i mniej obciążający zwierzęta, potrzebne jest stosowanie iwermektyny w paszach leczniczych. Rozwiązanie to, zdaniem komisarza, pozwoliłoby dodatkowo objąć ochroną dzikie zwierzęta.

Gotowość do szybkiego uruchomienia produkcji i dystrybucji pasz leczniczych z iwermektyną zgłosiło Stowarzyszenie Producentów Zboża i Pasz w Teksasie (Texas Grain and Feed Association). Według deklaracji Sida Millera gotowi są również hodowcy.

– Jedyną przeszkodą jest zgoda władz federalnych – przyznał komisarz. – Ten pasożyt nie czeka na załatwienie formalności przez rząd, więc my też nie powinniśmy – dodał.

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W walce ze śrubowcem nowoświatowym konieczne są wszystkie dostępne środki

Departament Rolnictwa Teksasu, jak zauważa serwis Farmer, apeluje o wprowadzenie kompleksowej strategii walki z NWS. Obejmuje ona:

zwiększenie produkcji sterylnych much,

wzmocnienie nadzoru,

stosowanie preparatów iniekcyjnych,

stosowanie dodatków paszowych,

przyspieszenie procedur związanych z dopuszczaniem nowych narzędzi do walki ze ze śrubowcem nowoświatowym.

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Śrubowiec nowoświatowy. Niebezpieczny pasożyt

Śrubowiec nowoświatowy (Cochliomyia hominivorax) jest pasożytniczą muchówką. Występuje w tropikalnych i subtropikalnych rejonach obu Ameryk. Wyróżnia się dużą zdolnością rozprzestrzeniania. Larwy tego pasożyta rozwijają się w tkankach zwierząt stałocieplnych. Powodują przy tym bolesne i trudno gojące się rany.

Muszyca, choroba wywoływana przez śrubowca nowoświatowego, uznana została przez FAO i WHO za priorytetową do zwalczania na kontynencie amerykańskim. Wszystko z powodu dużego zagrożenia dla produkcji zwierzęcej i zdrowia publicznego.

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