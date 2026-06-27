Nasz kraj jest jednym z większych producentów malin w Unii i piątym na świecie (po Rosji, Meksyku, Serbii i USA). W UE liczącym się dostawcą tych owoców jest również Portugalia i Hiszpania, z udziałem w zbiorach po 19 proc. – podał KOWR.

Maliny zaliczane są do najpopularniejszych owoców jagodowych uprawianych w Polsce. W naszym kraju jest zarejestrowanych 21 odmian tych owoców. Duże zainteresowanie malinami wynika z ich właściwości zdrowotnych i walorów smakowych. Zawierają dużo witamin, kwas foliowy i składniki mineralne. Owoce te są niezwykle cenne ze względu na zawartość błonnika, pektyn oraz substancji śluzowatych, wpływających korzystnie na pracę układu pokarmowego.

Lubelskie zagłębie malinowe

Najwięcej plantacji malin w Polsce znajduje się w województwie lubelskim, skąd pochodziło (w latach 2016–2025) 71–83 proc. zbiorów. Mniejszy udział w krajowych zbiorach malin miały województwa: mazowieckie (5–11 proc.), podkarpackie (2–5 proc.) i zachodniopomorskie (2–4 proc.).

Według Biura Analiz i Strategii KOWR, areał uprawy malin w Polsce w latach 2016–2019 podlegał niewielkim zmianom i kształtował się w przedziale 29–30 tys. ha. W kolejnych – spadł do 18–22 tys. ha. Od 2023 r. obserwowany jest ponowny spadek areału, w 2025 r. wyniósł 17 tys. ha.

Zbiory malin w Polsce, w zależności od warunków pogodowych, wahały się od 76 tys. ton w nieurodzajnym roku 2019, do 129 tys. ton w rekordowym roku 2016. W latach 2021–2022 zebrano po 104–105 tys. ton malin, a w 2023 r. – 96 tys. ton. W latach 2024–2025, w wyniku niekorzystnej aury i zmniejszenia powierzchni upraw, zbiory malin spadły do 77–79 tys. ton.

Czytaj więcej

Pogoda namieszała na polach. Zbiory spadną, ale ceny żywności mogą uniknąć szoku
Rolnictwo
Susza straszyła katastrofą, deszcze uratowały część plonów. Rolnicy odetchnęli

Niemcy kupują nasze mrożonki, my sprowadzamy z Ukrainy

Jak wskazują eksperci, maliny należą do roślin dość trudnych w uprawie. Do uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów konieczne są duże nakłady inwestycyjne na budowę tuneli foliowych i nawodnienia oraz na nasadzenia odmian charakteryzujących się walorami smakowymi, wysoką plennością i odpornością na choroby. Stąd znacznie wyższe ceny owoców deserowych od tych przeznaczonych do przetwórstwa.

W Polsce dominuje uprawa malin z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, głównie na mrożonki, co determinuje profil eksportu. W latach 2016–2025 eksport malin mrożonych stanowił od 40 do 62 proc. zbiorów, a w przypadku malin świeżych – 7 do 15 proc. zbiorów.

Maliny mrożone głównie eksportowane są do Niemiec. W latach 2016–2025 na tamten rynek trafiło 16 tys. – 21,5 tys. ton, tj. 33–40 proc. wolumenu eksportu tych owoców. Znaczne ilości malin mrożonych sprzedawano również do Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Serbii i Francji.

Czytaj więcej

Nawet 1500 zł za kilogram. Najdroższa roślina na świecie rośnie również w Polsce
Ekonomia
To najdroższa roślina na świecie. Rośnie w Polsce i kosztuje 1500 zł za kilogram

Eksport malin świeżych jest stosunkowo niewielki. W latach 2016–2025 z Polski wywieziono ich od 6,7 tys. ton do 18,9 tys. ton. Głównym odbiorcą są Niemcy, do których w latach 2016–2025 wysłano od 33–58 proc. łącznego wolumenu eksportu malin.

Mimo że Polska jest dużym eksporterem malin, to także je importuje. Z danych Biura Analiz i Strategii KOWR wynika, że import malin świeżych do Polski w latach 2016–2025 kształtował się w przedziale od 1,8 tys. ton do 5,8 tys. ton. W 2025 r. przywóz malin świeżych do Polski odbywał się przede wszystkim z Niderlandów, z których dostarczono 1,8 tys. ton tych owoców (tj. 38 proc. całego ich importu).

W ostatnich latach (2016–2025) obserwowany jest wzrost importu malin mrożonych z 8 tys. ton do 41 tys. ton. W 2025 r. dominował przywóz malin mrożonych do Polski z Ukrainy, skąd dostarczono 27,2 tys. ton tych owoców (tj. 66 proc. całego importu). Znaczne ilości malin mrożonych sprowadzono również z Niemiec (4,2 tys. ton), Maroka (2,7 tys. ton) oraz z Czech (2,4 tys. ton) – podał KOWR. 