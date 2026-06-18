Branża rolno-spożywcza chce moratorium na nowe przepisy UE

„W imieniu środowisk rolniczych i sektora rolno-spożywczego zwracamy się z apelem o przyjęcie moratorium na procedowanie oraz przyjmowanie – do czasu przeprowadzenia pełnego przeglądu skumulowanych kosztów regulacyjnych oraz przyjęcia nowych ram finansowych UE i WPR po 2027 r. – aktów prawnych, które nakładają nowe obciążenia administracyjne, organizacyjne lub finansowe na rolników, hodowców, producentów żywności, zakłady przetwórcze oraz pozostałych uczestników łańcucha rolno-spożywczego” – czytamy w dokumencie.

Reklama Reklama

– Przed sektorem rolno-spożywczym stoi dziś wiele wyzwań. Jako branża potrzebujemy przede wszystkim stabilnych i przewidywalnych warunków rozwoju. Oczekujemy równych zasad konkurencji dla produktów z UE i spoza Wspólnoty, ograniczenia wymogów administracyjnych oraz uznania bezpieczeństwa żywnościowego za element bezpieczeństwa strategicznego Europy. Konieczne jest również większe wsparcie inwestycji w nowoczesną i zrównoważoną produkcję, która pozwoli łączyć cele środowiskowe z konkurencyjnością producentów. Dlatego wraz z ponad 30 polskimi organizacjami branżowymi wystosowaliśmy apel o moratorium legislacyjne na wybrane regulacje dla rolnictwa UE – wyjaśnił prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.

Jak zaznaczył podczas środowej konferencji prasowej, uczestnicy nie kwestionują potrzeby utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i przejrzystości rynku. Ich zdaniem obecny moment jest jednak szczególnie nieodpowiedni do dalszego zwiększania obciążeń nakładanych na europejskie rolnictwo.

„Nasz sektor działa w warunkach długotrwałej niestabilności wywołanej konfliktami zbrojnymi, wzrostem kosztów energii, nawozów, pracy, pasz, transportu i finansowania, a także zwiększoną konkurencją importową. Jednocześnie rolnicy i zakłady ponoszą wysiłek dostosowania się do Europejskiego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, nowych wymogów środowiskowych i zmieniających się standardów raportowania” – napisano w apelu.

Które unijne regulacje chce zatrzymać sektor spożywczy?

Zdaniem przedstawicieli sektora rolno-spożywczego w pierwszej kolejności należy zatrzymać prace legislacyjne i wdrożeniowe dotyczące pakietu regulacji w zakresie transportu i dobrostanu zwierząt, rozporządzenia dotyczącego produktów wolnych od wylesiania (EUDR), rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), projektu przepisów dotyczących monitorowania i odporności gleb (Soil Monitoring Law), rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) oraz rozporządzenia dotyczącego odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law).

Jak wyjaśnił Choiński, apel jest skierowany do różnych szczebli władz unijnych i zostanie przekazany również unijnemu komisarzowi ds. rolnictwa Christopherowi Hansenowi. Podobny dokument trafił kilka tygodni temu do polskich władz, jednak branża nie otrzymała dotąd odpowiedzi.

W środę rozpoczął się dwudniowy III Kongres – Światowy Dzień Mięsa, który jest okazją do wymiany poglądów na temat strategii, bezpieczeństwa i konkurencyjności europejskiej produkcji żywności oraz roli Polski jako jednego z kluczowych i najbardziej efektywnych producentów mięsa w Europie.

Bezpieczeństwo żywnościowe ma być priorytetem UE

– Branża mięsna odgrywa strategiczną rolę w gospodarce Polski i Unii Europejskiej. Ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju rolnictwa oraz budowy potencjału eksportowego kraju. Tymczasem w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące znaczenie produkcji zwierzęcej i rolę mięsa w diecie, przy jednoczesnym niedostrzeganiu znaczenia branży dla stabilności systemu żywnościowego – powiedział prezes Związku Polskie Mięso.

Pierwszego dnia kongresu poruszono także kwestie bezpieczeństwa strategicznego sektora spożywczego, w tym cyberbezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz zapewnienia ciągłości produkcji w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiano również o kosztach energii w branży mięsnej, potencjale biogazu i biometanu oraz scenariuszach działania na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej.

Choiński zapowiedział, że w czwartek zostanie przedstawiona strategia dla sektora wieprzowiny. Dokument trafi następnie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szef Związku Polskie Mięso liczy, że resort wesprze branżę w realizacji projektu, który obejmuje m.in. przygotowanie niezbędnych zmian legislacyjnych.