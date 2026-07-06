– To jest ważny moment, w którym będziemy prezentować sprawy dotyczące donacji na Ukrainę – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

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Szef MON podkreślił między innymi, że „największe donacje Polski dla Ukrainy były realizowane w latach 2022-2023”. Jak przekazał, ich szacowany koszt to ok. 15 mld zł. Koszt donacji dla Ukrainy od 2024 do obecnego momentu to zaś 1,55 mld zł.

Kosiniak-Kamysz: Odtajnienie donacji dla Ukrainy potrwa jakiś czas

– Dziś ruszył proces odtajnienia donacji, on potrwa jakiś czas – wtedy będę mógł zaprezentować wszystkie precyzyjne dane, ale już dziś wartościowych danych nie brakuje. Nie robimy tego, bo zostaliśmy na czymś przyłapani, ale dlatego, że jesteśmy dumni z tego, jaka pomoc jest dla Ukrainy realizowana – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył polityk, „nie możemy zapominać o sytuacji, która ma miejsce od lutego 2022 r., że Rosja najechała Ukrainę. – Niektórzy w Polsce próbują to dziś zapomnieć lub wykrzywić” – zauważył minister.

Szef MON podkreślił, że „wsparcie Ukrainy odbywa się w kilku obszarach”. – Nasza pomoc jest uzasadniona naszymi wartościami, ale również zdroworozsądkowym, pragmatycznym interesem państwa polskiego – stwierdził. – Wsparcie Ukrainy odbywa się w kilku obszarach. Pierwszy to wsparcie poprzez donacje i wyposażenie, przekazywany sprzęt. Te donacje były realizowane od początku konfliktu w Ukrainie. Drugim obszarem wsparcia są szkolenia. Polska jest tu jednym z liderów. Trzecia rzecz, która trwa nieprzerwanie to stworzenie hubu logistycznego, szczególnie w oparciu o port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Do tego jest zabezpieczenie tras kolejowych i drogowych – dodał.

Jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie?

Podczas konferencji prasowej minister obrony pokazał szereg slajdów przedstawiających, jakiego rodzaju wyposażenie oraz amunicja zostały przekazane dla Ukrainy w latach 2022-2023.

Jak wskazał Kosiniak-Kamysz, były to między innymi czołgi T72, PT-91 i Leopard 2A4; transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, BRDM i BWP-1; sprzęt artyleryjski: AHS KRAB, 2S1 Goździk, BM21, moździerze 120mm i 60mm; bezzałogowe statki powietrzne Warmate i FlyEye.

Wśród przekazanego sprzętu znalazły się też samoloty MiG-29; śmigłowce Mi-24; przeciwlotniczy zestaw rakietowy WEGA S-200; wyrzutnie NEWA S-125SC; zestawy przeciwlotnicze ZSU-23-4 (Szyłka) i ZSU-23-2; zestawy OSA wraz z rakietami.

Ukrainie przekazano również rakiety do zestawów KUB; amunicję czołgową; amunicją artyleryjską; amunicję moździerzową; karabinki GROT, PKM, AKMS i SWD oraz wyposażenia osobiste żołnierza.

Łączny koszt donacji w latach 2022-2023 – jak przekazał Kosiniak-Kamysz – to około 15 mld zł.

– Niektórzy próbują przedstawiać, że był to tylko sprzęt postradziecki, nieużywany. Nie ma takiego sprzętu, który jest nieużywany. Nawet czołgi w starszej wersji, T-72, PT-91, wciąż są używane i służą do szkolenia żołnierzy – powiedział Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na zarzuty opozycji sugerujące, że rząd PiS przekazywał jedynie stary sprzęt, a nie – co miała rzekomo zrobić obecna koalicja – nowoczesny sprzęt w postaci pocisków do Patriotów.

Kosiniak-Kamysz powiedział również, że koszt donacji dla Ukrainy od 2024 do obecnego momentu to 1,55 mld zł. Wśród przekazanych środków miały znaleźć się m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Szef MON o pociskach do Patriotów

Polityk mówił także bardziej szczegółowo o pociskach PAC-3 do systemów Patriot. – Polska znajduje się w gronie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego Sojuszu, dowództwa sił amerykańskich w Europie, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych możliwości. W ocenie Sztabu Generalnego oraz głównodowodzącego armii amerykańskiej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski – ujawnił szef MON.

Polityk zaprzeczył też doniesieniom, że Polska odstąpiła Ukrainie swoją kolejkę w amerykańskich fabrykach. – Ani nie byliśmy o to proszeni, ani takiej decyzji nie podjęliśmy. Jest czymś głupim i obłudnym w wykonaniu byłego ministra obrony narodowej (Mariusza Błaszczaka red.), że w dniu 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości USA swoimi zaczepkami w internecie atakuje również naszego najważniejszego sojusznika – powiedział. – Myślicie państwo, że przekazanie choćby jednej rakiety do systemu Patriot odbyłoby się bez zgody i chęci naszego sojusznika i producenta? – dodał minister obrony.

Odtajnienie donacji dla Ukrainy

Decyzję dotyczącą jawności przekazywanego Ukrainie wsparcia militarnego wicepremier i minister obrony narodowej zapowiedział już w niedzielę.

„Po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026” – przekazał polityk 5 lipca we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Minister wskazał na ciągłość procesu publicznej pomocy, podkreślając jednocześnie, kto odpowiadał za jego zainicjowanie na wczesnym etapie konfliktu. „Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że procedury te realizowane były pod stałym nadzorem głowy państwa: „O każdej donacji informowany jest prezydent – obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda”.