Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek wypłatę 3,9 mld euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego ok. 6 mld euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 mld euro pożyczki dla Kijowa.

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Jest to kolejna wypłata w ramach programu pożyczkowego Instrument Wsparcia Ukrainy po przekazaniu Ukrainie 25 czerwca 3,2 mld euro wsparcia makrofinansowego.

Wsparcie obronności Ukrainy. Przewaga technologiczna na froncie

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podkreśliła, że wsparcie ma pomóc Ukrainie utrzymać przewagę technologiczną na polu walki. „Uwalniamy pierwszą transzę w wysokości 3,9 mld euro na zaawansowane technologie dronowe, aby wzmocnić obronę Ukrainy. Kolejne środki zostaną przekazane w następnych etapach” – oświadczyła w komunikacie KE.

Środki te są częścią wartego 90 mld euro pakietu pożyczkowego dla Ukrainy, który obejmuje 30 mld euro pomocy budżetowej oraz 60 mld euro przeznaczonych na wsparcie obronności w latach 2026-2027. W 2026 r. na rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego ma trafić 28,3 mld euro.

Komisja poinformowała, że przed każdą wypłatą weryfikuje przedstawione przez Ukrainę kontrakty zakupowe, aby zapewnić zgodność wydatków z uzgodnieniami zawartymi z państwami członkowskimi UE.

Miliardowa pomoc UE dla Ukrainy

W kolejnych transzach finansowanie ma objąć nie tylko drony, lecz także amunicję, pociski rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. Instrument Wsparcia Ukrainy został ustanowiony rozporządzeniem UE przyjętym w lutym 2026 r. Po przedstawieniu przez Kijów strategii finansowania UE zatwierdziła w kwietniu podział środków na 2026 r., przewidujący do 45 mld euro wsparcia, w tym 16,7 mld euro pomocy budżetowej i 28,3 mld euro na rozwój zdolności przemysłu obronnego.

Komisja przypomniała, że od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. UE i państwa członkowskie przekazały Ukrainie łącznie 211,3 mld euro wsparcia.