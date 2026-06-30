Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły kolejny udany atak na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na doniesienia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy oraz oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, celem wtorkowego uderzenia stało się rosyjskie centrum łączności satelitarnej „Dubna” w obwodzie moskiewskim. To już drugi nalot na ten strategiczny obiekt – poprzedni miał miejsce w zeszłym tygodniu. Do wpisu Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych dołączono nagranie, na którym widać drony zmierzające w kierunku kompleksu oraz unoszący się nad nim dym.

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Wołodymyr Zełenski: Realizujemy plan dalekosiężnych sankcji

Obiekt jest oddalony od ukraińskiej granicy państwowej o ponad 500 kilometrów. We wpisie opublikowanym w aplikacji Telegram prezydent Ukrainy szczegółowo wyjaśnił militarne znaczenie zniszczonej infrastruktury. „Jest to wyjątkowy obiekt łączności satelitarnej, wykorzystywany m.in. do celów rozpoznawczych oraz koordynacji działań rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego w Ukrainie” – napisał prezydent Ukrainy.

Ukraiński przywódca opisał operacje powietrzne wymierzone w cele na terytorium Rosji jako bezpośrednią odpowiedź na trwającą inwazję. „Dzisiaj nasze dalekosiężne sankcje przeciwko Rosji za tę wojnę po raz kolejny dotarły do centrum łączności kosmicznej Dubna w regionie moskiewskim” – oświadczył Zełenski. „Niedawno nasze Siły Obrony Ukrainy uderzyły już w cztery takie rosyjskie centra – nie tylko w regionie moskiewskim, ale i włodzimierskim” – podkreślił szef państwa.

Ataki te wpisują się w ogłoszoną w zeszłym tygodniu przez Zełenskiego 40-dniową operację wojskową mającą na celu wywarcie wpływu na Rosję i zmuszenie jej do zakończenia wojny, która trwa już piąty rok. Intensyfikacja uderzeń na rosyjską infrastrukturę wojskową i energetyczną w ostatnich miesiącach doprowadziła m.in. do niedoborów paliwa w niektórych częściach Rosji.

Ukraina zapowiada kolejne ataki

Ukraińskie dowództwo zapowiada, że presja na zaplecze technologiczne Kremla będzie kontynuowana. „Krok po kroku realizujemy nasz plan dalekosiężnych sankcji i maksymalnie utrudniamy państwu-agresorowi prowadzenie operacji napastniczych przeciwko Ukrainie oraz okupację naszych terytoriów” – zaznaczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wprost zadeklarował, że kolejne uderzenia są kwestią czasu. „Przygotowywane są odpowiednie działania również wobec innych podobnych obiektów wroga” – napisał.