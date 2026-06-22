Informację o uderzeniu przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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„21 czerwca oraz w nocy z 21 na 22 czerwca jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały obiekty rosyjskiego agresora” – poinformował we wpisie opublikowanym na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak przekazano, „trafiono centrum łączności kosmicznej w obwodzie moskiewskim, poligon szkolenia operatorów BSP oraz infrastrukturę logistyczną wroga”.

Wojna na Ukrainie: Atak na rosyjskie centrum łączności kosmicznej pod Moskwą

Na terenie centrum łączności kosmicznej „Dubna” w obwodzie moskiewskim obserwowane jest – jak wskazano – „znaczne zadymienie”. „Straty wroga są ustalane” – dodano.

Centrum Łączności Kosmicznej „Dubna” – stworzone pierwotnie na Igrzyska Olimpijskie w 1980 r. – to według rosyjskiego państwowego operatora satelitarnego Russian Satellite Communications Company (RSCC) jeden z najważniejszych i największych naziemnych ośrodków w Europie Wschodniej służących do bezpośredniego sterowania satelitami geostacjonarnymi. Obiekt ten ma być kluczowym elementem infrastruktury RSCC, który łączy światłowody z siecią kosmiczną, umożliwiając przesył danych oraz obsługę klientów – zarówno rządowych, jak i komercyjnych – na dużą skalę.

Ukraińcy uderzyli też w poligon operatorów dronów, most i infrastrukturę portu „Kaukaz”

„Ukraińscy żołnierze trafili także poligon szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych w rejonie Dabalcewa na terytorium obwodu ługańskiego, a także punkty kierowania BSP w rejonach Myrnohradu w obwodzie donieckim” – czytamy we wpisie. „Ponadto trafiono punkty dowódczo-obserwacyjne przeciwnika w obwodzie biełgorodzkim oraz w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim” – wskazano.

Ukraińskie wojsko uderzyło też w most drogowy w rejonie Wasylówki w obwodzie zaporoskim. Nierzadko wykorzystywany był on do przerzutu wojsk i zaopatrywania rosyjskiej armii.

Potwierdzono również, że 21 czerwca trafiono infrastrukturę portu „Kaukaz” w Kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej oraz dwa promy. „Obiekty te są wykorzystywane do zaopatrywania wojsk rosyjskich okupantów w południowych regionach Ukrainy” – przekazano, zaznaczając, że „Siły Obrony Ukrainy będą nadal systematycznie ograniczać zdolności rosyjskiego agresora do prowadzenia wojny”.

W poniedziałek uszkodzony został także zakład produkujący elementy elektroniczne do rosyjskich rakiet Iskander i Ch-101, który znajduje się w Woroneżu.