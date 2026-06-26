Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

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Zełenski ogłasza 40-dniową operację przeciw Rosji

O decyzji poinformował w mediach społecznościowych po spotkaniu z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Nie ujawnił szczegółów planu, ograniczając się do informacji, że dotyczył on działań przeciwko rosyjskim celom.

Zełenski pochwalił także skuteczność ukraińskich służb i wykorzystanie dronów do obrony pozycji na froncie.

Drony i uderzenia w głąb Rosji mają zwiększyć presję na Kreml

W ostatnich miesiącach Ukraina wyraźnie zintensyfikowała uderzenia na rosyjską infrastrukturę energetyczną i przemysłową. Ataki sięgają coraz głębiej w głąb Rosji, obejmując również rejon Uralu, oddalony o około 2 tys. kilometrów od granicy.

Rosyjski prezydent Władimir Putin w odpowiedzi wezwał do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Wcześniej Zełenski proponował bezpośrednie spotkanie z Putinem w celu omówienia zakończenia wojny. Rosyjski przywódca odrzucił jednak tę propozycję i polecił swoim żołnierzom „dalej wykonywać swoją pracę”.

Moskwa informuje o rekordowym ataku 660 ukraińskich dronów

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w nocy zestrzelono 660 ukraińskich dronów nad wieloma regionami kraju. Jeżeli dane te się potwierdzą, byłby to największy atak z użyciem bezzałogowców na terytorium Rosji od początku pełnoskalowej wojny.

Z kolei Ukraina przekazała, że jej obrona powietrzna zniszczyła 174 z 189 rosyjskich dronów oraz trzy z siedmiu wystrzelonych pocisków balistycznych.

Ukraińskie służby uderzyły w rafinerie Rosnieftu w Ufie

W środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przeprowadzeniu ataku na dwie rafinerie w Ufie – Ufaneftekhim i Bashneft Novoil, należące do koncernu Rosnieft.

Według ukraińskich służb uderzenia doprowadziły do pożarów głównych instalacji technologicznych obu zakładów. Celem ataków pozostaje osłabienie rosyjskiego zaplecza energetycznego i logistycznego wykorzystywanego do prowadzenia działań wojennych.