Nowelizacja rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety dostosowuje polskie przepisy do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Na listę dozwolonych form chemicznych wpisano monohydrat kalcydiolu, będący formą witaminy D, a także dwa związki żelaza – winian adypinianu wodorotlenku żelaza w postaci nano oraz kazeinian żelaza z mleka.

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Nowa forma witaminy D może działać szybciej

Wprowadzone zmiany rozszerzają katalog substancji, z których producenci mogą korzystać podczas opracowywania nowych suplementów. Monohydrat kalcydiolu jest metabolitem cholekalcyferolu, czyli witaminy D3. W porównaniu z tradycyjnie stosowanym cholekalcyferolem może przyczyniać się do szybszego podnoszenia stężenia witaminy D w organizmie. Składnik został dopuszczony do stosowania wyłącznie w suplementach diety i jest traktowany jako tak zwana nowa żywność.

Producenci mogą wytwarzać suplementy z nowymi formami żelaza

Do wykazu dodano również winian adypinianu wodorotlenku żelaza w postaci nano. Ta forma została opracowana z myślą o poprawie przyswajania pierwiastka z przewodu pokarmowego oraz ograniczeniu możliwych działań niepożądanych, które mogą towarzyszyć przyjmowaniu niektórych preparatów z żelazem.

Drugim nowym źródłem tego pierwiastka jest kazeinian żelaza z mleka. Takie połączenie ma poprawiać biodostępność składnika i chronić go przed degradacją w żołądku, a tym samym poprawić wchłanialność w jelicie. Wspomniane nowe formy żelaza są dozwolone wyłącznie jako nowe składniki żywności, przy czym pierwszy do stosowania w suplementach diety, a drugi w niektórych środkach spożywczych i suplementach diety, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Składniki musiały przejść ocenę bezpieczeństwa

Wszystkie trzy substancje zostały wcześniej poddane ocenie naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Po uzyskaniu pozytywnych opinii wpisano je do unijnego wykazu nowej żywności.

Pojęcie „nowa żywność” obejmuje produkty, które przed 15 maja 1997 r. nie były spożywane na znaczną skalę w Unii Europejskiej. Mogą to być między innymi składniki otrzymywane za pomocą nowych technologii, produkty pochodzące z państw trzecich oraz żywność innowacyjna.