Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera przekazał, że podstawą podjęcia czynności są „informacje medialne, wskazujące, iż w dniu 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śl., i Dzierżoniowa miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu”.

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Ruch prokuratury to reakcja na ujawniony przez portal wpolityce.pl fragment książki „Skąd się wziął Karol Nawrocki”, będącej wywiadem rzeką przeprowadzonym przez prof. Andrzeja Nowaka.

Karol Nawrocki: Był moment grozy

Obecny prezydent opowiedział o poważnym incydencie zdrowotnym, do którego miało dojść podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej, a dokładnie przejazdu między Ząbkowicami Śląskimi a Dzierżoniowem. „Był moment grozy, który do dziś pamiętam bardzo wyraźnie. Mówię czasem, że wybory prezydenckie wygrałem w Dzierżoniowie – choć właściwie zaczęło się to jeszcze w Ząbkowicach Śląskich” - podkreśla Nawarocki, który opisuje, że jego organizm nagle zaczął zachowywać się dziwnie, poczuł osłabienie i uczucie jakby „dostał konkretny cios w szczękę”.

Przyszły prezydent próbował kontynuować wizytę, ale w pewnym momencie musiał przerwać i udać się do autokaru, gdzie położył się na tylnym siedzeniu. Tam stracił przytomność. - Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu – i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu "Egzorcysta" - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut – mówi cytowany w książce Karol Nawrocki.