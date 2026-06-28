1 lipca wchodzi podwyżka pensji lekarzy, pielęgniarek i salowych
Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła dwa śledztwa dotyczące możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Z każdym dniem pojawiają się nowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki, m.in. rekordowe zarobki (jeden z lekarzy miał w ciągu roku zarobić około 1,6 mln zł), czy funkcjonowania w lecznicy systemu przywilejów dla działaczy politycznych i członków ich rodzin.
W cieniu tej afery, już 1 lipca wejdą w życie podwyżki najniższych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Waloryzacja wynika z corocznego, gwarantowanego ustawą, mechanizmu, który uwzględnia przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Rzeczywiste zarobki medyków często są jednak znacznie wyższe od ustawowego minimum.
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Podwyżki obejmą między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, salowe i farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Po zmianach najwyższa płaca minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 12 910,16 zł brutto, najniższa - 5 787,31 zł brutto.
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Nowe stawki obejmą także pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz pracowników niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia dla pozostałych grup wyniosą:
Jak przypomina portal rynekzdrowia.pl także od lipca 2026 roku wzrosną minimalne pensje pracowników działalności podstawowej niewykonujących zawodu medycznego. Ich nowe stawki brutto wyniosą:
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