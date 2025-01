Nowy gatunek ptasznika australijskiego. Naukowcy radzą: nie dotykać

Nowy gatunek pająka lejkowatego

W badaniu opublikowanym w poniedziałek naukowcy z Australian Museum, Flinders University i z niemieckiego Leibniz Institute stwierdzili, że Big Boy zostanie sklasyfikowany jako osobny gatunek pająka lejkowatego.

Naukowcy nazwali 9-centymetrowy gatunek Atrax christenseni, na cześć wkładu Christensena w badania.

Lejkowate pająki z Sydney są znane z szybko działającego i wysoce toksycznego jadu, ale na szczęście ta sama odtrutka jest skuteczna w przypadku ukąszeń nowego gatunku.

Ptaszniki z Sydney występują we wschodniej Australii, w promieniu do około 180 km od miasta i są najbardziej aktywne od listopada do kwietnia, kiedy to bardziej jadowite i groźne samce wychodzą nocą w poszukiwaniu partnerek.

Według Australian Museum odnotowano trzynaście zgonów związanych z pająkami lejkowatymi, ale żadnego od czasu opracowania surowicy przeciwjadowej w 1981 r.