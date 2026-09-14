Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy znajduje się w obszarze oddziaływania rozległego wyżu z centrum nad południowymi Niemcami. Niże znad Islandii, Morza Barentsa oraz wschodniej Ukrainy kształtują pogodę jedynie na krańcach północno-zachodnich oraz częściowo na wschodzie i w centrum kontynentu. Polska jest w zasięgu wspomnianego niżu, z wtórnym ośrodkiem w rejonie krajów bałtyckich, w strefie okludującego się układu frontów atmosferycznych, przemieszczającego się powoli z zachodu na wschód. Zachód kraju jest pod wpływem wyżu znad Niemiec. Napływa polarna morska masa powietrza.

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Prognoza pogody na poniedziałek, 14 września. Zachmurzenie, deszcz i maksymalnie 20 st. Celsjusza

W poniedziałek zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C, nieco chłodniej na wybrzeżu, około 16 st. C, a także w rejonach podgórskich Karpat, około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, początkowo na wschodzie kraju południowo-zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi rozpogodzeniami; na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu; początkowo przelotny deszcz możliwy również w centrum kraju. Miejscami silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st. C do 10 st. C na zachodzie do 10 st. C, 13 st. C na wschodzie, cieplej na wybrzeżu, około 14 st. C; chłodniej miejscami w kotlinach sudeckich i bieszczadzkich, około 6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na zachodzie kraju skręcający na południowy.

Pogoda we wtorek, 15 września. Nad morzem i w górach jedynie 16-17 st. C

We wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 17 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat, około 16 st. C. Wiatr słaby, w zachodniej połowie kraju południowo-zachodni i południowy, we wschodniej połowie zachodni i północno-zachodni, wieczorem przechodzący w zmienny.

Pogoda w Warszawie. Możliwy deszcz. Na termometrach maksymalnie 20-21 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, zachodni.