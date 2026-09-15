Z tego artykułu dowiesz się: Kto będzie nowym prezesem Asseco.

Kiedy obejmie stanowisko.

Jakie wyzwania przed nim stoją.

Jakie są plany grupy.

To historyczna zmiana. Od 2027 r. miejsce Adama Górala w zarządzie Asseco Poland zajmie Rafał Kozłowski. Poprosiliśmy ekspertów o wytypowanie kluczowych wyzwań, z którymi będzie się mierzył nowy prezes największej krajowej firmy IT.

Reklama Reklama

Siedem wyzwań

Pierwszym wyzwaniem jest utrzymanie tempa rozwoju grupy poprzez akwizycje.

– Duża część gotówki zostaje w spółkach dzielonych z mniejszościami. Przy wysokiej wypłacie dywidendy przestrzeń na duże transakcje z poziomu centrali jest ograniczona – mówi Paweł Szpigiel, analityk BM mBanku. Jako drugie wyzwanie wskazuje utrzymanie „federacji” spółek bez założyciela. Asseco ma ponad 30 tys. pracowników i blisko 90 proc. sprzedaży poza Polską.

– Ta konstrukcja trzymała się na autorytecie i relacjach Adama Górala, nie na procedurach – podkreśla analityk. Jako trzecie wyzwanie wskazuje prowadzenie biznesu po KPO. Polski segment odpowiadał za dużą część tegorocznej poprawy zysku. Napędziły to projekty publiczne, cyfryzacja szpitali z KPO i wdrożenia KSeF. Kwalifikowalność wydatków KPO wygasła w sierpniu, a baza z 2026 r. jest wysoka.

– Zadanie dla Kozłowskiego na pierwszy rok kadencji to zamiana jednorazowego impulsu w trwałe przychody utrzymaniowe – mówi Szpigiel. Wtóruje mu Dominik Niszcz z Trigon DM.

– Inwestorzy zastanawiają się, w jakim stopniu świetne tegoroczne wyniki są efektem kumulacji wydatków w sektorze publicznym, a na ile odzwierciedlają strukturalną zmianę, która będzie wspierać wyniki w dłuższym terminie – mówi.

Kolejne wyzwanie dotyczy zmian technologicznych.

– Ważne będzie, jak grupa sobie z nimi poradzi i na ile wykorzysta AI do utrzymania mocnej pozycji rynkowej przy jednoczesnej modernizacji istniejących systemów. Inne wyzwania to jakość akwizycji i dalsza rozbudowa w perspektywicznych obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, chmura czy obronność – wskazuje ekspert Trigona. Wtóruje mu Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy Haitong Banku.

Czytaj więcej Biznes Asseco mile zaskoczyło. Biznes w Polsce mocno rośnie Informatyczna grupa wypracowała lepsze wyniki, niż oczekiwał rynek. Polska „noga” w I półroczu urosła aż o 17 proc. Perspektywy na kolejne kwartały...

– Kluczowe dla pozycji Asseco będzie efektywne wykorzystanie tej sytuacji, która może być zarówno szansą na obniżenie kosztów poprzez automatyzację i zwiększenie efektywności pracy, ale także zagrożeniem, gdyż być może w przyszłości negatywnie wpłynie na popyt na pewne produkty i usługi IT – uważa ekspert.

Jako piąte wyzwanie na liście pojawia się utrzymanie decentralizacji grupy przy jednoczesnym dbaniu o synergie, a także kontynuowanie przeglądu mniej rentownych obszarów i poprawa ich wyników, w tym w mniejszych spółkach zagranicznych.

Szóste wyzwanie wiąże się z faktem, że nowy prezes obejmie spółkę po bardzo silnym wzroście jej kapitalizacji i mnożników. Jednym z celów zapewne będzie dalsze budowanie wartości i wyceny, co przy obecnym poziomie nie będzie prostym zadaniem.

Eksperci: stery idą w dobre ręce

Siódme wyzwanie jest związane z działaniem w nowej konstrukcji właścicielskiej Asseco (w polską spółkę w 2025 r. zainwestował TSS Europe).

– Natomiast patrząc na dotychczasową komunikację i podejmowane działania, widać ścisłą współpracę i jednogłos obydwu stron, zarówno w kwestii strategicznej współpracy, wizji rozwoju, jak i sukcesji. Wydaje się więc, że współpraca nie powinna być wyzwaniem, a raczej kontynuacją dotychczasowej polityki z ewentualną lekką modyfikacją pewnych obszarów – ocenia ekspert Haitong Banku. Dodaje, że analizuje Asseco już od 20 lat, a także ma przyjemność znać osobiście osoby z zarządu.

Czytaj więcej Biznes Ciekawe wieści z Asseco. Akcje drożeją Asseco Poland miało rekordowy rok. 2026 r. też zapowiada się dobrze. – Obsesyjnie stawiamy na własne oprogramowanie. Najważniejsi są ludzie, a AI t...

– Zawsze imponowała mi konsekwencja Adama Górala i jego całego zespołu w realizowaniu strategii budowy regionalnego czempiona IT i częste podkreślanie polskiego elementu w tej opowieści. Charyzmę i prawdziwe przywództwo Górala widać także w długoterminowym wiązaniu się ze swoimi kluczowymi współpracownikami – mówi Księżopolski. Dodaje, że Kozłowski także do takich należy i na pewno wiele wartości i metod zarządzania spółką i ludźmi nauczył się od Górala, co gwarantuje kontynuację jakościowego zarządzania.

– Poza tym i przede wszystkim, Kozłowski poprzez swoje wieloletnie doświadczenie na wielu stanowiskach, jak CFO czy CEO spółek zależnych z grupy Asseco Poland, ma „mocne papiery” na zostanie nowym liderem całej grupy – podsumowuje przedstawiciel Haitong Banku.