Odpowiadamy na pytania, jakie mogą paść w procesie rozwodzenia się ze współmałżonkiem
O tym, jak przygotować się do rozwodu, jakich błędów unikać i kiedy postępowanie może się przedłużyć, „Rzeczpospolita” rozmawiała z adwokatem Wojciechem Wyjatkiem z kancelarii Henclewski & Wyjatek, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Dla uporządkowania wiedzy na podstawie wywiadu przygotowaliśmy krótki poradnik w formie pytań i odpowiedzi. Zainteresowanych pełną rozmową, odsyłamy do oryginalnego tekstu.
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Jeżeli decyzja o rozwodzie jest już podjęta, separacja może oznaczać dodatkowe postępowanie. Jej skutki są podobne do rozwodu, ale nie dochodzi w jej przypadku do rozwiązania małżeństwa. Jeżeli później ma dojść do rozwodu, trzeba ponownie przejść postępowanie sądowe.
Pomocna może być obdukcja. Lekarz opisuje rodzaj obrażeń i ocenia, czy mogły powstać w okolicznościach wskazanych przez poszkodowaną osobę.
Sama obdukcja potwierdza jednak powstanie obrażeń, a nie wskazuje, kto je spowodował. Dlatego ważnym dowodem może być świadek przemocy.
Tak. Obdukcja dokumentuje obrażenia, ale nie przesądza, kto do nich doprowadził. Świadek może natomiast potwierdzić sam fakt stosowania przemocy. Problemem jest to, że przemoc domowa często pozostaje tematem tabu, a świadkowie niechętnie angażują się w takie sprawy.
Część osób przed wystąpieniem o rozwód stara się o założenie niebieskiej karty. W sprawie rozwodowej może też pojawić się wcześniejszy wyrok sądu karnego dotyczący znęcania się. Taki wyrok może ułatwić uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, choć jednocześnie wydłuża drogę do rozwodu.
Tak. Jako przykłady przemocy psychicznej ekspert wskazuje m.in. długotrwałe karanie partnera milczeniem, brak współpracy przy podstawowych decyzjach dotyczących gospodarstwa domowego czy ciągłe zmienianie wcześniejszych ustaleń w sposób prowadzący do manipulowania małżonkiem.
Alienowanie dzieci zostało wskazane jako jedna z form przemocy psychicznej.
Może polegać na odcięciu współmałżonka od kont i gotówki. Taka sytuacja może wystąpić nawet wtedy, gdy oboje małżonkowie pracują.
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Przede wszystkim należy zgromadzić dowody, ale trzeba robić to legalnie. Jeżeli korzystamy z usług detektywa, powinien być on licencjonowany.
Tak. Ważne jest jednak, aby raport przygotował licencjonowany detektyw.
Tak, jeżeli osoba nagrywająca sama uczestniczy w rozmowie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś nagrywa rozmowę, której uczestnikiem nie jest. Zakładanie podsłuchów jest niedopuszczalne.
Nie. Zakładanie podsłuchów w celu zdobycia dowodów może prowadzić do odpowiedzialności karnej.
Nie należy tego robić. Zakładanie kamer w celu nieuprawnionego zdobywania informacji również może prowadzić do odpowiedzialności karnej.
Nie należy samodzielnie zdobywać w ten sposób informacji. Dotyczy to m.in. przełamywania zabezpieczeń telefonu czy komputera.
Nie należy celowo uzyskiwać dostępu do cudzych wiadomości. Nawet tłumaczenie się „przypadkowym” przeczytaniem SMS-a na cudzym telefonie może być problematyczne.
Nie należy otwierać cudzej korespondencji. Znaczenie mają jednak konkretne okoliczności. Czym innym jest celowe otwarcie listu adresowanego do małżonka, a czym innym sytuacja, w której otwarty list leży na biurku i przypadkowo się go zauważy.
Nie należy zakładać, że pozostawienie otwartego laptopa daje prawo do czytania znajdujących się na nim wiadomości. W opisanej przez eksperta sprawie osoba, która tłumaczyła się przeczytaniem maila na otwartym laptopie, ledwo uniknęła zarzutu bezprawnego uzyskania informacji.
Bezpieczniejszą drogą są legalnie pozyskane zdjęcia oraz zeznania świadków. Zdjęcia mogą wykonać zarówno detektyw, jak i sam małżonek.
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Trzeba liczyć się z tym, że taka sprawa może trwać długo. Według eksperta postępowanie może trwać dwa lub trzy lata już w pierwszej instancji, a później może trafić do drugiej.
Tak. Sąd nie określa winy w proporcjach. Jeżeli jedna osoba odpowiada za rozpad małżeństwa w 95 proc., a druga w 5 proc., sąd może uznać winę obu stron. Przypadki, w których całą winę można przypisać jednej osobie, mają być nieliczne.
Nie. Zdrada nie musi być przyczyną rozpadu małżeństwa. Może być również skutkiem wcześniejszego rozpadu więzi między małżonkami.
Brak zgody drugiej strony nie zawsze oznacza, że rozwodu nie będzie. Sąd może jednak w określonych sytuacjach oddalić pozew, m.in. gdy uzna, że przez rozwód ucierpi dobro dzieci.
Nie. Małżonkowie mogą nadal mieszkać w jednym mieszkaniu. Sąd może wówczas określić, kto korzysta z poszczególnych pomieszczeń.
Kluczowe jest porozumienie małżonków. Szczególnie istotne są uzgodnienia dotyczące dzieci i majątku oraz rezygnacja z wieloletniej walki o orzeczenie o winie, jeśli strony są gotowe na takie rozwiązanie.
Jak podkreśla ekspert, porozumienie pozwala stronom samodzielnie ustalić rozwiązanie zamiast pozostawiać decyzję sądowi.
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Najłatwiejszy jest rozwód bez dzieci, bez majątku i bez orzekania o winie, gdy oboje małżonkowie chcą zakończenia małżeństwa. Taka sprawa może zakończyć się na jednej rozprawie, jeżeli ustały więzi psychiczna, fizyczna i ekonomiczna.
Tak. Problemem może być brak możliwości porozumienia się rodziców w sprawie opieki nad dziećmi. W takim przypadku może być konieczne ponowne złożenie pozwu, przesłuchanie świadków czy powołanie biegłych.
Tak. Warunkiem jest porozumienie rodziców w najważniejszych kwestiach dotyczących dzieci.
Rodzice mogą ustalić w nim m.in.:
Dołączenie takiego porozumienia do pozwu może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu.
Tak. We wniosku należy wskazać osobę z rodziny lub grona znajomych, która dobrze zna sytuację dziecka i może zostać przesłuchana jako świadek.
Warto ją rozważyć, jeśli oboje małżonkowie są gotowi do rozmowy. Ekspert wskazuje na dobre efekty mediacji z udziałem mediatora zatwierdzonego przez sąd, również w bardzo konfliktowych sprawach.
Tak. Potrzebna jest zgodna wola obu stron.
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Proces nie należy do prostych i zwykle długo trwa. Lepsza jest ugoda, ale ta wymaga akceptacji obu stron.
Jednym z rozwiązań jest zawarcie u notariusza umowy rozdzielności majątkowej. Pozwala ona małżonkom samodzielnie decydować o majątku nabywanym w przyszłości.
Nie. Rozdzielność działa na przyszłość. Majątek zgromadzony wcześniej w czasie obowiązywania wspólności majątkowej trzeba jeszcze podzielić.
Tak. Jest to szybsze, ale droższe rozwiązanie niż postępowanie sądowe, ponieważ wysokość taksy zależy od wartości dzielonego majątku.
Tak, sąd może przeprowadzić podział majątku razem z rozwodem. Małżonkowie często jednak wolą załatwić tę sprawę oddzielnie, aby nie przedłużać postępowania rozwodowego.
Opłata wynosi 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata wynosi 300 zł.
Opłata sądowa wynosi 600 zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie adwokata, którego wysokość zależy od przyjętego sposobu rozliczenia.
Wynagrodzenie może być ustalone jako ryczałt albo zależeć od nakładu pracy. Trzeba być przygotowanym na kwotę przekraczającą 10 tys. zł.
Pojedyncza opinia biegłego może kosztować 2–3 tys. zł. W jednej sprawie może być potrzebna więcej niż jedna opinia.
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Warto wcześniej uporządkować trzy kwestie: dowody, dzieci i majątek.
Jeśli rozwód ma być z orzeczeniem o winie, dowody powinny być zdobywane legalnie. Jeżeli są dzieci, pomocne może być wcześniejsze przygotowanie porozumienia rodzicielskiego. W przypadku majątku można wcześniej ustalić rozdzielność i sposób jego podziału.
Nie warto natomiast próbować zdobywać dowodów za wszelką cenę – przez podsłuchy, kamery czy nieuprawnione uzyskiwanie dostępu do cudzej korespondencji i urządzeń. Takie działania mogą zamiast pomóc w sprawie rozwodowej doprowadzić do odpowiedzialności karnej.
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