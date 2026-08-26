Szef amerykańskiej dyplomacji podczas rozmów telefonicznych z kilkoma swoimi odpowiednikami przedstawił obecną politykę administracji Trumpa wobec Iranu. Zakłada ona, że na razie Amerykanie będą unikać ataków zbrojnych, jednocześnie zwiększając presję gospodarczą poprzez utrzymanie blokady morskiej oraz nową inicjatywę w zakresie sankcji.

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Kolejny sygnał, że Donald Trump jest zmęczony wojną z Iranem

Jednym z obecnych założeń Waszyngtonu wobec Teheranu jest też transportowanie jak największej ilości ropy przez cieśninę Ormuz i kierowanie jej na światowe rynki energetyczne.

Foto: PAP

Amerykański urzędnik, cytowany przez serwis Axios, powiedział, że taka polityka ma obowiązywać co najmniej do czasu listopadowych wyborów połówkowych (ang. midterms) do Kongresu. Dopiero później może być brany pod uwagę wariant ponownego rozpoczęcia kampanii wojskowej.

Portal Axios podkreślił, że to kolejny sygnał świadczący o zmęczeniu prezydenta Donalda Trumpa wojną i o tym, że chciałby, aby się ona skończyła – przynajmniej na razie.

USA w konfrontacji z Iranem skupią się teraz na presji ekonomicznej

Przedstawiciel amerykańskich władz powiedział, że Rubio jasno dał do zrozumienia, iż USA nie planują powrotu do zakrojonych na szeroką skalę działań bojowych, ale nie wykluczył ataków, gdyby to Iran zaatakował pierwszy. Inny urzędnik stwierdził, że usunięcie przez amerykańską marynarkę min z cieśniny Ormuz to przełomowy moment, ponieważ w dużej mierze pozbawia Iran jednego z jego głównych narzędzi nacisku.

O usunięciu wszystkich min z cieśniny poinformował 25 sierpnia prezydent Trump. Nie pierwszy raz Trump ogłasza, że cieśnina jest wolna od min. Siły USA od miesięcy prowadzą akcję usuwania irańskich ładunków wybuchowych z wód Ormuzu.

– W tej chwili nie prowadzimy negocjacji z Iranem. Wywieramy na niego presję. Ta presja może skłonić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacyjnego – przekazał amerykański urzędnik.

24 sierpnia sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie nowych, rozszerzonych sankcji na Teheran i ogłosił, że państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na retorsje Waszyngtonu. Ogłosił też rozpoczęcie operacji „Economic Outcast” („Gospodarczy Wyrzutek”), obliczonej na „ekonomiczne zduszenie” Iranu.