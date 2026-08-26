Marokańskie media relacjonując uroczystość w pałacu królewskim w Rabacie odnotowały, że Toufiq oświadczył, iż popiera „oswobodzenie” Ceuty określając ją mianem „terytorium marokańskiego”.

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Według marokańskiego portalu Assahifa ranga słów ministra Toufiqa jest wysoka, gdyż padły one „w czasie wydarzenia instytucjonalnego, któremu przewodniczył monarcha”.

Minister sprawiedliwości Maroka mówił o „historycznym prawie” kraju do Ceuty i Melilli

Słowa ministra dotyczące hiszpańskiej eksklawy to druga w ostatnich dniach wypowiedź przedstawiciela rządu Maroka z żądaniami w sprawie hiszpańskich eksklaw w Afryce. 21 sierpnia podobne roszczenia przedstawił w rozmowie z publiczną telewizją 2M minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi, który mówił o „marokańskim prawie historycznym i geograficznym” do Ceuty i drugiej eksklawy – Melilli. Ouahbi wyraził przy tym nadzieję na „możliwość dialogu” z władzami Hiszpanii w sprawie określenia statusu Melilli oraz Ceuty.

Czytaj więcej Polityka Rząd Hiszpanii przejmuje władzę w Ceucie. Będzie szczepić imigrantów Rząd Pedro Sáncheza przejmuje od 25 sierpnia samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej - poinformował pierwszy wiceprem...

MSZ Hiszpanii przekazało rządowi Maroka odpowiedź na roszczenia terytorialne. Poinformowało w niej Rabat, że Melilla i Ceuta „są hiszpańskimi miastami”, które stanowią „integralną część Hiszpanii”.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Mieszkańcy chcą wydalenia afrykańskich imigrantów

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się korzystając z bierności marokańskich służb granicznych około 80 tys. migrantów. Choć w ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka ponad 70 tys. z nich, to nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizują życie eksklawy koczując w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.

Hiszpańskie eksklawy w Afryce Północnej Foto: Rzeczpospolita

Pomimo przejęcia 25 sierpnia nadzoru nad eksklawą przez rząd Hiszpanii Pedro Sáncheza sytuacja w autonomicznym mieście nadal jest niespokojna. Późnym popołudniem doszło do kilku demonstracji mieszkańców Ceuty żądających natychmiastowego wydalenia afrykańskich przybyszów. Z kolei wieczorem przy plaży Trampolin doszło do zamieszek podczas wydawania żywności migrantom. Policja użyła gazu łzawiącego.

Zgodnie z szacunkami pozarządowej organizacji praw człowieka Caminando Fronteras w trakcie masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 migrantów. Od 21 sierpnia na ceutyjskim cmentarzu Sidi Embarek pochowano 78 ofiar kryzysu migracyjnego w hiszpańskim mieście.