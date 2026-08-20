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Rusłan Szoszyn: Wybory w czasie wojny mogą wzmocnić Ukrainę

W przeciwieństwie do dyktatury Władimira Putina demokratyczna Ukraina nie może sobie pozwolić na kolejne lata bez wyborów. Bo grozi to erozją demokracji.

Publikacja: 20.08.2026 19:31

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Marko Djurica

Rusłan Szoszyn

Wołodymyr Zełenski jest przykładem człowieka, który potrafił robić rzeczy niemożliwe. Gdy w 2018 r. pojawiły się pogłoski o tym, że artysta kabaretowy i główny bohater serialu „Sługa Narodu” (o uczciwym prezydencie walczącym z korupcją) zamierza ubiegać się o najwyższy urząd w kraju, został wyśmiany, a sondaże nie dawały mu żadnych szans na zwycięstwo z takimi dinozaurami ukraińskiej polityki jak Julia Tymoszenko czy Petro Poroszenko. Nie tylko zmiażdżył wszystkich konkurentów, ale i wprowadził do parlamentu nowe ugrupowanie, które po raz pierwszy w historii kraju zdobyło większość i miało nieograniczoną władzę.

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