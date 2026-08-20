Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Warszawa 44 z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzięli w niej udział ambasadorzy reprezentujący różne środowiska, w tym ludzie kultury i sportu, którzy sfotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia zostały opublikowane na stronie stowarzyszenia oraz ich prywatnych kontach na portalach społecznościowych.

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Uwagę internautów zwróciła Monika Laskowska, która określa się mianem „najlepszej polskiej dziennikarki”. Prowadzi ona aktywność na platformie OnlyFans, gdzie m.in. znajdują się treści dla dorosłych.

Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego na portalu X pytał minister Cienkowską i resort, czy „Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie (...), otrzymała tytuł Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego w ramach działu „kultura” czy może „dziedzictwo narodowe? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?”. „No ludzie kochani” – skomentował natomiast były siatkarz Marcin Możdżonek z Konfederacji.

Sportowcy i aktorzy promują powstanie

Oprócz Laskowskiej w akcji wzięły udział osoby publiczne, wśród nich znani sportowcy tacy jak m.in. Marcin Różalski, Krzysztof Kosedowski, Mariusz Wach, Krzysztof Głowacki, Jacek Bąk czy Krzysztof Ferenc. Swoje wpisy oznaczyli oni patronatem minister kultury Marty Cienkowskiej oraz resortu kultury.

Po nagłośnieniu tej sprawy wizerunek Laskowskiej został usunięty ze strony stowarzyszenia. Post na Instagramie został też zdjęty, ale w sieci można znaleźć jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie.

Pani Monika została zaakceptowana przez Gremium Stowarzyszenia jako dziennikarka sportowa - aktorka/celebrytka - jest to akcja ogólnopolska skierowana do osób wspierających nasze idee. Dariusz Michalak, szef Stowarzyszenia Warszawa '44

– Projekt Stowarzyszenia Warszawa 44: „Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten nie jest finansowany ani wspierany organizacyjnie przez Ministerstwo – poinformował „Rzeczpospolitą” Piotr Jędrzejowski, rzecznik ministerstwa. – Lista ambasadorów akcji nie była konsultowana z Ministerstwem. Jako jeden z elementów obchodów organizatorzy podali „pozyskanie osób ze świata kultury i sportu, znanych postaci jako Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego”. Każdy ma prawo czcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach. Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego powinni być jednak dobierani bardzo starannie – dodał Jędrzejowski.

Jaki jest cel kampanii społecznej „Ambasadorowie Powstania Warszawskiego”?

Stowarzyszenie Warszawa 44 zostało formalnie zarejestrowane w 2024 r., ale jego członkowie wcześniej angażowali się w popularyzowanie historii powstańczego zrywu w Warszawie.

„Przez wiele lat jego członkowie jako grupa inicjatywna organizowali liczne wydarzenia, kultywując pamięć o Powstaniu Warszawskim i przybliżając rolę tego heroicznego wydarzenia w kształtowaniu tożsamości historycznej Polski i Europy. Naszym celem jest propagowanie wiedzy oraz świadomości historycznej i kulturowej dotyczącej dziejów Polski z okresu II Wojny Światowej. Chcemy, aby pamięć o bohaterach Powstania budowała szacunek do Ojczyzny, a wartości takie jak wolność i bezpieczeństwo były doceniane przez kolejne pokolenia” – czytamy na stronie stowarzyszenia.

„Ambasador pamięci Powstania Warszawskiego to ogólnopolska akcja, która ma jeden cel – przypomnieć, że pamięć o bohaterach sierpnia 1944 roku wciąż żyje. W wyjątkowy sposób-przez współczesny głos ludzi znanych i bliskich setkom tysięcy obserwatorów. W ramach kampanii wysyłamy symboliczne pakiety do aktorów, sportowców, muzyków, twórców, dziennikarzy, osób publicznych – wszystkich tych których codzienna obecność w mediach i internecie może być nośnikiem wartości. W środku znajduje się koszulka z okazjonalną grafiką 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – prosty symbol który mówi wszystko. Prosimy jedynie o zdjęcie w koszulce, krótki post z oznaczeniem akcji i kilka słów pamięci. Tylko tyle i aż tyle. To niewielki wysiłek a ogromna siła przekazu. Dzięki niemu kolejne pokolenia usłyszą, zobaczą, zatrzymają się. Pamięć nie przemija jeśli ją podajemy dalej” – czytamy o celach kampanii na stronie internetowej stowarzyszenia.

Zapytaliśmy stowarzyszenie o stanowisko w tej sprawie. - Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przyznany Stowarzyszeniu Warszawa '44 na nasze wszystkie działania związane z 82 rocznicą Powstania Warszawskiego. Nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania na organizację tej kampanii z resortu kultury - tłumaczy nam Dariusz Michalak ze Stowarzyszenia Warszawa '44. - Pani Monika została zaakceptowana przez Gremium Stowarzyszenia jako dziennikarka sportowa – aktorka/celebrytka - jest to akcja ogólnopolska skierowana do osób wspierających nasze idee - dodaje szef stowarzyszenia.

„Wprost” podał, że projekt ten otrzymał wsparcie w ramach grantu programu „Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Dr Michał Przeperski, rzecznik MHP stwierdził, że Muzeum Historii Polski „jest od lat operatorem programu „Patriotyzm Jutra”. – W jego ramach w tym roku Stowarzyszenie Warszawa '44 ubiegało się o dofinansowanie, lecz go nie otrzymało – odpowiedział nam dr Michał Przeperski.