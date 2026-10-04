Kościół rektoralny pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu, w którym odbyła się msza święta w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zmarł w wyniku ataku, dokonanego na terenie klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu przez 31-letniego Ihora M.
24 września doszło do ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Jego ofiarą padło trzech księży i dwie osoby świeckie.
Jeden z duchownych – ks. Stanisław Zbojnowicz – nie przeżył, zaś pozostali ranni zostali przewiezieni do szpitala. Z najnowszych informacji wynika, że stan księdza Marka Pieńkowskiego – poszkodowanego w ataku, który wciąż przebywa w placówce medycznej – poprawił się.
O stanie duchownego opactwo poinformowało w mediach społecznościowych.
„Za zgodą ks. Marka Pieńkowskiego przekazujemy informację, że dziś został odłączony od respiratora, zaczął się komunikować za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą pod postacią Krwi Pańskiej” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.
Jak zaznaczono, „ks. Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą. Prosi o dalszą pamięć duchową przed Bogiem”.
TVP Info przekazało, że drugi ranny ksiądz wcześniej opuścił szpital.
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24 września 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zaatakował nożem pięć osób na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jedną z tych osób był 65-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz, który zmarł w wyniku odniesionych ran. Cztery inne osoby zostały ranne. Sprawca ataku został zatrzymany i trafił do szpitala. Prokuratura ustala motyw i dokładny przebieg zdarzenia.
Według ustaleń śledczych, podejrzany o atak w nocy 23 września wjechał z Niemiec do Polski przez przejście drogowe w Świecku. Stamtąd udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Granicy nie przekroczył, ponieważ jego pojazd nie miał obowiązkowego OC. Z Korczowej Ihor M. miał zostać przewieziony prywatnym samochodem do odległego o ponad 30 km Jarosławia na Podkarpaciu.
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