Śledczy zapowiadają kolejne przesłuchania.

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Nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich 2025. Zarzuty usłyszało już 87 osób

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach kontynuuje śledztwo dotyczące nieprawidłowości, do których miało dojść podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 r. Postępowanie koncentruje się na działaniach członków obwodowych komisji wyborczych, którzy odpowiadali za prawidłowe przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie jego wyników.

Jak informuje „Fakt”, w ostatnim czasie zarzuty przedstawiono kilkunastu kolejnym osobom. Łącznie postępowanie objęło już 87 członków komisji wyborczych.

– Do chwili obecnej prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w przedmiotowej sprawie 87 osobom zarzucił, że [...] nieumyślnie nie dopełniły swoich obowiązków – przekazał dziennikowi prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik siedleckiej prokuratury.

Według ustaleń śledczych nieprawidłowości dotyczyły zarówno liczenia głosów ważnych i nieważnych, jak i sporządzania protokołów dokumentujących wyniki głosowania w drugiej turze wyborów, w której rywalizowali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Prokuratura ocenia, że działania członków komisji mogły naruszyć prawidłowość przebiegu wyborów, a także interesy kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta.

Prokuratura wyjaśnia, za co odpowiadali członkowie komisji wyborczych

Śledczy zwracają uwagę na obowiązki, które spoczywały na osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie głosowania. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie tylko prawidłowo ustalić wyniki, lecz także zapewnić przestrzeganie przepisów prawa wyborczego. „Członkowie komisji byli funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego” – wyjaśnił prok. Bartłomiej Świderski w odpowiedzi na pytania „Faktu”.

Przedstawione dotychczas zarzuty dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności nieprawidłowego przeliczenia głosów oraz błędów popełnionych podczas przygotowywania dokumentacji.

Błędy przy liczeniu głosów. Pierwsi członkowie komisji staną przed sądem

Jedna ze spraw objętych postępowaniem trafiła już na drogę sądową. Pod koniec lipca prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko sześciorgu członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Stoczku, która działała przy tamtejszym Zespole Oświatowym. Sprawę rozpatrzy sąd rejonowy.

– Prokuratura Okręgowa w Siedlcach realizuje dalsze czynności procesowe, w tym sukcesywnie wzywa i przesłuchuje kolejnych członków komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów – poinformował prok. Świderski, cytowany przez „Fakt”.