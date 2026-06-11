Zarzuty dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Według śledczych, podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.

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Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Co grozi członkom komisji wyborczych?

Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów, wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na Prezydenta RP – Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

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Wybory prezydenckie 2025. Śledztwo ws. liczenia głosów

Jak przekazała prokuratura, 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia. Śledztwo jest w toku; prokuratorzy sukcesywnie wzywają i przesłuchują kolejne osoby, wobec których zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Rzecznik poinformował, że ze względu na dobro postępowania i konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku, prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których dotyczą nieprawidłowości, ani treści składanych wyjaśnień.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami podanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze, w Siedlcach w I turze wyborów w 2025 r. Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów (33,96 proc.), a w II turze 24 362 głosy (58,62 proc.). Rafał Trzaskowski w I głosowaniu otrzymał 10 691 głosów (26,92 proc.), a w drugim – 17 196 (41,38 proc.).