Pracownicy KDVVIZIG wyciągnęli śmieci z odcinka rzeki, który był już wcześniej sprzątany, jednak opadający poziom wody odsłonił kolejne opony i inne śmieci.

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Niski poziom Dunaju odsłonił opony, złom i odpady komunalne

Dyrekcja przypomniała, że regularnie od wielu tygodni – odkąd poziom wody utrzymuje się na niskim poziomie – podejmuje się oczyszczania Dunaju.

Instytucja systematycznie publikuje w portalach społecznościowych nagrania z prac. W ostatnich dniach sprzątano odcinek rzeki przy Duna Arenie, krytym obiekcie pływackim w Budapeszcie, w rejonie Zatoki Újpest na północy miasta czy we wsi Leányfalu w pobliżu stolicy, gdzie w sprzątanie zaangażowali się też wolontariusze.

Upały na Węgrzech. Dunaj odsłania także niewybuchy i fragmenty historycznego mostu

Niski poziom wody w Dunaju spowodowany ekstremalnymi upałami i brakiem opadów wywoływał w ostatnich tygodniach problemy w żegludze oraz funkcjonowaniu jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej.

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W tym czasie rzeka odsłoniła również wiele ładunków wybuchowych oraz m.in. zniszczone fragmenty historycznego Mostu Franciszka Józefa w węgierskiej stolicy.