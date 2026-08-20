Program został zrealizowany we wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku. Zgromadził blisko 300 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W tym czasie ich rodzice – często po raz pierwszy od dłuższego czasu – mogli zająć się swoimi sprawami lub po prostu odpocząć.

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Czas na oddech dla rodziców. „Kilka godzin dla siebie może być luksusem”

Inicjatywę „Wieczoru dla rodziców” ogłoszono już w lipcu. Jak podkreślał wówczas burmistrz Nowego Jorku, jej celem było zapewnienie opiekunom chwili oddechu.

„Każdy rodzic wie, że kilka godzin dla siebie może być luksusem. Tak nie powinno być. Właśnie dlatego uruchamiamy pierwszy w historii Nowego Jorku program „Parents' Night Out”, aby rodzice mogli zyskać trochę czasu dla siebie, obejrzeć film, załatwić sprawy lub pójść na randkę, nie martwiąc się o to, kto zajmie się dziećmi – ani ile to będzie kosztować” – powiedział Zohran Mamdani.

Uczestnicy mieli czas wolny w niedzielę 16 lipca od godz. 16 do 20. Rodzice nie kryli entuzjazmu, nazywając wydarzenie „darem losu” i „zmianą życia”. Przyznali, że możliwość spędzenia kilku godzin w spokoju, bez konieczności ciągłego czuwania nad dziećmi, faktycznie bywa w dzisiejszych czasach luksusem, na który wielu nie może sobie pozwolić.

Jak rodzice spędzili wieczór? Kilka godzin dla siebie

Z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników wynika, że rodzice spędzili ten czas w różny sposób:

29 proc. poświęciło go na tzw. „me time” (czas dla siebie),

22 proc. wybrało się na randkę,

19 proc. zjadło kolację w lokalnej restauracji,

16 proc. poszło na zakupy,

5 proc. odpoczywało lub odsypiało.

„Jako pracująca mama rzadko mam czas dla siebie i darmową opiekę nad dziećmi, więc spędzenie kilku godzin w pojedynkę było czymś naprawdę wyjątkowym. Wróciłam do domu, zrobiłam sobie coś do jedzenia i zaplanowałam poniedziałek” – powiedziała jedna z matek uczestniczących w programie.

„Oceniam to wydarzenie na 10/10! Bardzo ceniłem czas, który miałem. Moja córka spędziła niesamowity wieczór pełen niekończącej się zabawy. Kolacja była pyszna” – stwierdził inny rodzic. „Bardzo dziękuję wszystkim. Proszę, rozważcie organizację większej liczby takich wydarzeń, jeśli macie takie możliwości” – dodał.

Liczne atrakcje dla dzieci. Pełna zabawy niedziela

Program okazał się sukcesem również z punktu widzenia dzieci. Uczestniczyły one w różnorodnych zajęciach, takich jak robotyka, gry XXL, zajęcia plastyczne czy gry planszowe z Playmobil. Dzieci biorące udział w wydarzeniu otrzymały także darmowe członkostwo w centrach rekreacyjnych.

Sześnioletni Wyatt, który przybył na miejsce z płaczem i początkowo nie chciał zostać, po kilku godzinach powiedział: „Chcę wrócić na górę i bawić się dalej!”.

„Naprawdę niesamowita grupa opiekunów, która zapewniła wszystkim naszym dzieciom niezapomnianą i pełną zabawy niedzielę” – napisała w podziękowaniu jedna z rodzin.

„Parents’ Night Out”. Nie tylko opieka nad dziećmi

Jak podkreślają organizatorzy, program „Parents’ Night Out” wpisuje się w szerszą strategię, która ma na celu poprawę jakości życia nowojorczyków, wspieranie pracujących rodzin oraz ułatwianie dostępu do rekreacji. Inicjatywa pokazała, jak duże znaczenie ma tworzenie w miastach bezpiecznych i przystępnych cenowo przestrzeni dla dzieci, które jednocześnie dają rodzicom szansę na złapanie oddechu.

Rodzice mieli dodatkowo możliwość skorzystania z darmowych lub niedrogich atrakcji kulturalnych w całym mieście. Na razie nie wiadomo, czy pilotażowy program będzie kontynuowany.