10.10.2025
Samuel Migaľ, minister inwestycji, rozwoju regionalnego i cyfryzacji Republiki Słowackiej
Foto: www.mirri.gov.sk
To trudne pytanie, bo myślę, że szczególnie w regionach – a jestem ministrem rozwoju regionalnego – widać, że fabryki upadają. Ludzie z mniejszych miast i wsi przenoszą się do stolicy albo wyjeżdżają za granicę. Uważam, że jako rząd musimy to zmienić, to także jeden z celów Unii Europejskiej.
Po moim ostatnim spotkaniu z komisarzem UE Raffaelem Fitto (wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem ds. spójności i reform – red.), w trakcie którego rozmawiałem o priorytetach, podkreślam, że musimy doprowadzić do tego, by decyzje UE były odczuwalne w każdym zakątku Unii. Musimy sprawić, że wszyscy obywatele UE, niezależnie od miejsca zamieszkania, będą mogli korzystać z jej dobrodziejstw. Musimy zapewnić każdemu jej zakątkowi korzyści i przewagi płynące z członkostwa w UE. I właśnie teraz – dzięki AI, nowym technologiom – mamy szansę ten proces przyspieszyć.
Dla Europy Zachodniej, czy nawet dla Ameryki, Europa Środkowa i Wschodnia była – i w pewnym sensie nadal jest – fabryką. To przez długi czas było dla nas dobre – 25 lat temu pozwoliło nam rozwinąć gospodarkę – ale ten okres się kończy. Musimy tworzyć biznesy o wyższej wartości dodanej i właśnie tutaj możemy współpracować, np. Polska i Słowacja, w ramach V4.
Jeśli spojrzymy na przykład na rynek nieruchomości: na Słowacji w ostatnich pięciu latach ceny rosły dwucyfrowo, w Niemczech – jednocyfrowo lub spadały. To pokazuje, że inwestorom słowackim opłaca się inwestować w Polsce – i odwrotnie.
Poza tym nasz resort ma fundusze unijne, w tym program Interreg, który wspiera wspólne projekty transgraniczne. Powinniśmy inwestować w rozwój naszych pograniczy – w turystykę, rekreację, lepsze połączenia.
Nawet w czasie wojny w Ukrainie, gdy uchodźcy przybywali do Polski i na Słowację, potrafiliśmy żyć razem – mamy podobną religię i mentalność. Polacy i Słowacy dobrze się rozumieją, więc sensowne jest inwestowanie w projekty łączące oba kraje i poprawiające infrastrukturę na granicy.
Częściowo tak. 15-20 lat temu Słowacy jeździli do Polski na tanie zakupy, na targi, po wódkę, ubrania – wszystko było tanie. Wtedy nasza turystyka była bardziej rozwinięta niż w Polsce. Ale potem Polska wygrała wyścig o środki unijne i podjęła dobre decyzje. W ciągu 20 lat wyprzedziliście wszystkich. Dziś Słowacy, jadąc do Polski, podziwiają postęp, jaki osiągnęliście. Gdy w naszym ministerstwie rozmawiamy o „dobrych praktykach”, jako przykład zawsze podajemy Polskę: jak wykorzystano fundusze UE, jak przebudowano i odnowiono infrastrukturę.
Ostatnie 20 lat to był naprawdę świetny okres dla Polski. I to bardzo dobry przykład dla Słowacji. Wiele osób w naszych władzach mówi dziś o Polsce właśnie w tym kontekście – jako o „tygrysie Unii Europejskiej”. Podczas pierwszego spotkania w naszym urzędzie gościliśmy ambasadora Polski w Bratysławie, rozmawialiśmy o zacieśnianiu współpracy.
Tak, byłem na spotkaniu ministrów rozwoju regionalnego i resortów odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy UE. To było spotkanie nieformalne wszystkich ministrów. Chcemy uczyć się od Polski, jak szybciej wykorzystywać środki unijne. Nie jesteśmy w tym źli, ale też nie najlepsi – plasujemy się pośrodku. Musimy działać szybciej.
Mamy bardzo rozwinięty sektor IT. Na przykład w Košice IT Valley zatrudnionych jest prawie 20 tys. programistów. To bardzo silny klaster, który przyciąga zagraniczne firmy. To przykład tego, w jakim kierunku powinny iść kraje V4 – w kierunku biznesów o wyższej wartości dodanej.
Rozwijamy też Danube Tech Valley między Bratysławą a Wiedniem – kolejną dolinę technologiczną. Mamy też znane firmy, jak ESET, producent oprogramowania antywirusowego. To słowacka firma, z której jesteśmy dumni.
Myślę, że IT to przykład tego, co w Słowacji działa bardzo dobrze. Teraz musimy jednak zdywersyfikować gospodarkę: nie rezygnować z przemysłu samochodowego, ale stanąć na więcej niż jednej nodze. Bo na jednej nodze długo się nie ustoisz.
Tak, to największa szansa dla naszych krajów w nadchodzących miesiącach i latach – gdy wojna się skończy, mam nadzieję jak najszybciej. Polska, Słowacja, a także Węgry i Rumunia powinny połączyć siły, by pomóc Ukrainie. Nie musimy rywalizować, kto pomoże bardziej. Potrzebni będą wszyscy. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskimi ministerstwami finansów, energii i innymi, by już teraz planować, czego będą potrzebować.
Do Słowacji udało nam się sprowadzić organizację ONZ United Nations Habitat. To instytucja, która w przypadku wojen czy katastrof otwiera swoje biura w krajach graniczących z obszarem dotkniętym kryzysem. Ich biuro będzie właśnie na Słowacji.
Chcemy też uruchomić wspólne programy internetowe między Polską i Słowacją, które przygotują nas do pomocy Ukrainie. To jeden z naszych priorytetów.
Uważam, że musimy odbudować współpracę V4, bo dziś Grupa Wyszehradzka jest w kryzysie. Nie wiem, dlaczego – może przez relacje czesko-słowackie, może przez zmiany polityczne, może przez Viktora Orbána czy Roberta Ficę. Ale dla mnie to kluczowa kwestia: musimy odbudować V4+ jako realną platformę współpracy, z Ukrainą, a może i z Austrią.
Unia Europejska się zmienia, a my jesteśmy sąsiadami i musimy być blisko. Nadchodzą trudne czasy, więc potrzebujemy platformy współpracy, by zamieniać wspólne pomysły w rzeczywistość. Gdy otworzą się granice w ramach UE, część fabryk z Polski i Słowacji przeniesie się do Ukrainy. Koszty pracy są tam znacznie niższe, i to dobrze – część produkcji może tam przejść, a my musimy przeskoczyć na działalność o wyższej wartości dodanej.
Chcemy być w czołówce, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i technologie budowlane, bo Ukraina będzie potrzebować ogromnych inwestycji w odbudowę miast.
Ogromnym wyzwaniem będzie też rozminowywanie kraju. Dzisiaj, przy obecnej technologii, zajęłoby to 700 lat. Nawet z wykorzystaniem wszystkich technologii europejskich – 200 lat. Dlatego potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne, które później mogą być wykorzystywane na całym świecie.
rozmowa przeprowadzona podczas Tatra Summit Globsec 2025
Samuel Migaľ
Słowacki polityk, poseł Rady Narodowej. W przeszłości wiele lat pracował jako dziennikarz. W marcu 2025 r. objął urząd ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Słowacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
