- Znaleźliśmy ciało mężczyzny. W akcji brał udział śmigłowiec i to on ustalił miejsce, gdzie odnaleziono ciało – powiedziała w rozmowie z Interią asp. Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dodała, że odnalezione ciało należy prawdopodobnie do 19-latka poszukiwanego w sprawie poniedziałkowego zabójstwa w Mszanie Dolnej, a obecnie na miejscu jego odnalezienia trwa weryfikacja.

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19-latek był poszukiwany w sprawie zabójstwa swojej byłej partnerki

W poniedziałek ok. godz. 22:20 poszukiwany do niedawna przez policję 19-letni mężczyzna zjawił się w miejscu, w którym przebywała jego była partnerka. „Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia” – informowali w komunikacie funkcjonariusze.

Życia 19-letniej kobiety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się uratować.

Zabójstwo 19-latki w Mszanie Dolnej. Policja poszukuje podejrzanego

Policja informowała wcześniej, że w poszukiwaniach 19-letniego mężczyzny biorą udział funkcjonariusze pionu kryminalnego, policjanci oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych, grupy poszukiwawcze, a także funkcjonariusze z sąsiednich jednostek.

W rejonie, w którym doszło do zdarzenia, policja rozstawiła punkty blokadowe i prowadziła kontrole pojazdów. Ponadto teren był sprawdzany z wykorzystaniem dronów.

– Łącznie w obławie bierze udział kilkuset policjantów z okolicznych gmin oraz oddziałów z Krakowa. Akcja poszukiwawcza trwa od wczoraj, od otrzymania zgłoszenia. Kacper pochodził z Limanowej. Szukamy go po rodzinie, znajomych oraz w ostępach leśnych, które są bardzo gęste w tej części województwa – powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło, oficer prasowy małopolskiej policji w rozmowie z „Faktem”.