To druga taka eksmisja przeprowadzona na os. Maltańskim. Zarządcą terenu przy ul. Warszawskiej pozostaje spółka Komandoria. Archidiecezja Poznańska nie chciała w środę komentować sprawy, odsyłając do spółki Komandoria i reprezentujących spółkę prawników. Na zwołanej w środę konferencji prasowej mec. Jacek Masiota poinformował, że eksmisję poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli.

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Osoby, które utrudniały egzekucję komorniczą, po siłowym usunięciu przez funkcjonariuszy, zostały wylegitymowane. Policja poinformowała, że wobec nich będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenie. W trakcie ich usuwania dwie osoby zostały poszkodowane. Przed godz. 13.00 przyjechała karetka pogotowia.

Wielka transakcja parafii. Na terenie osiedla powstanie 2 tys. mieszkań

Poznańska parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami pod koniec stycznia sprzedała ok. 12,2 ha gruntów przy ul. Warszawskiej w Poznaniu firmie JHM Development należącej do giełdowej grupy Mirbud. Wartość transakcji wyniosła 421 mln zł. Na nieruchomości ma powstać ok. 2 tys. lokali mieszkalnych.

Na zwołanej w środę konferencji prasowej mec. Jacek Masiota poinformował, że w przypadku osoby, której dotyczy środowa eksmisja, spółka Komandoria oferowała jej sfinansowanie rocznego najmu mieszkania.

Adwokat podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące czynności egzekucyjnych podejmuje deweloper, który jest obecnym właścicielem nieruchomości. Poinformował, że dotąd podpisanych zostało ponad 120 porozumień z dotychczasowymi mieszkańcami parceli na osiedlu.

– Ponad 200 parceli jest już objętych porozumieniami bądź są to parcele puste. Około 80 parceli jest jeszcze formalnie nieobjętych porozumieniami. Często są to parcele będące działkami. Często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń – powiedział.

„Samowole budowlane”. Pełnomocnik zabiera głos

Mec. Masiota podkreślił, że wszystkie obiekty stojące na nieruchomości to samowole budowlane nienadające się do zamieszkania.

– Istnieje w Poznaniu pewien konsensus co do tego, że stan tego osiedla powinien ulec zmianie. Staramy się to osiedle opróżnić w możliwie najlepszy dla mieszkańców sposób. Rozumiemy, że to jest ich życie – często od pokoleń, że to jest dla nich duży problem. Często są to ludzie, którzy z problemami życia radzą sobie trudniej niż przeciętny człowiek. Mamy tę świadomość – powiedział adwokat.

Poznańska kuria informowała wcześniej, że parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami była właścicielem terenu przynajmniej od końca 1883 r. Przed wojną teren ten został udostępniony niezamożnym osobom, by mogły uprawiać tu warzywa i owoce. Po II wojnie światowej zarząd nad terenem przejęły Pracownicze Ogródki Działkowe „Wolność”, które nie wypowiedziały kontraktu parafii. Użytkownicy działek uiszczali stosowne składki członkowskie do POD za użytkowanie działek.

Ogrody działkowe funkcjonowały na tym terenie do końca 1993 r. Po rozwiązaniu POD „Wolność” w 1993 r., począwszy od 2002 r., ok. 260 (na łącznie 286 działek) użytkowników działek lub osób, które odkupiły od poprzednich użytkowników nakłady na gruncie, zawarło z parafią umowy dzierżawy gruntu. Część działek zajmowana była bezumownie.