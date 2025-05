Jak przebiega eksmisja i kto ma prawo do lokalu socjalnego? „Rzeczpospolita” wyjaśnia

Posiadanie małoletnich dzieci nie wyklucza wszczęcia postępowania o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Jednak obliguje to później sąd do orzeczenia o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego przez taką rodzinę.