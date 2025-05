Debata prezydencka w TVP Foto: TVP

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku

Z dotychczasowych ustaleń mediów oraz oświadczeń prezesa IPN wynika, że Nawrocki przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania na preferencyjnych warunkach (12 tys. zł), a następnie sporządził umowę przedwstępną sprzedaży, która miała być podstawą do przejęcia kawalerki po upływie okresu pięcioletniej karencji (w czasie której mieszkania nabytego na preferencyjnych warunkach nie można sprzedawać bez utraty bonifikaty). W 2017 r. Karol Nawrocki przejął mieszkanie na własność, nie jest przy tym jasne, czy przekazał kwotę 120 tys. zł, o której była mowa w umowie z 2012 r. W 2021 r. obecny kandydat podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. W 2024 r. Jerzy Ż. trafił do Domu Pomocy Społecznej, o czym Karol Nawrocki nie wiedział.

W czasie debaty w TVP Rafał Trzaskowski wielokrotnie nawiązywał do sprawy mieszkania. Karol Nawrocki odpowiadał, że wszystko wyjaśnił w filmie, który opublikował w mediach społecznościowych.

Co było w kopercie, którą Trzaskowski położył na pulpicie Nawrockiego?

We wtorek Super Express podał, że w kopercie, którą Trzaskowski przekazał Nawrockiemu, był numer konta DPS w Gdańsku, czyli placówki, w której przebywa Jerzy Ż. Doniesienia te potwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. - Nawrocki jest zobowiązany zapłacić za opiekę pana Jerzego, dlatego że zobowiązał się do opieki nad panem Jerzy, a on wylądował w DPS-ie. To kosztuje ok. 100 tys. zł rocznie. A w tle mamy 90-procentową bonifikatę na rzecz kawalerki, którą przejął Nawrocki - powiedział.