Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże znad północnej części kontynentu. Wpływ wyżu ogranicza się głównie do zachodniej i częściowo centralnej Europy. Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych, z ośrodkami głównie w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu na wschód przemieszczają się kolejne fronty atmosferyczne. Napływa chłodne powietrze polarne morskie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplejsze.

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Prognoza pogody na wtorek, 1 września. Miejscami deszcz i burze. Maksymalnie 25 stopni Celsjusza

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C, cieplej na południowym wschodzie, 23 st. C, 25 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz w centrum okresami duże – tam miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na Pomorzu do 10 mm.

Temperatura minimalna od 10 do 13 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, miejscami około 8 st. C, nieco cieplej nad morzem, około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Pogoda w środę, 2 września. W tych regionach może padać

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu kraju, na Śląsku i Kielecczyźnie, prognozowana wysokość opadów może wynieść lokalnie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C nad morzem, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami i okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

Jak wynika z prognozy IMGW na najbliższe 10 dni, po chłodniejszych dniach do Polski mają jeszcze wrócić upały. W czwartek 10 września na południu kraju termometry pokazać mają nawet 30-31 st. C.

W prognozach IMG widać powrót upałów Foto: IMGW

Prognoza pogody dla Warszawy

W nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na północy miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.