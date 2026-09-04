W sierpniu 32 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc. względem lipca) określiło się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska; przeciwnicy rządu to 40 proc. (spadek o 8 pkt. proc.), 24 proc. wskazało, że ich stosunek do rządu jest obojętny (wzrost o 3 pkt. proc.), a według 4 proc. „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt. proc.).

51 proc. badanych niezadowolonych z Donalda Tuska jako premiera

Pozytywnie o działalności rządu wypowiedziało się 36 proc. badanych (wzrost o 6 pkt. proc.), negatywnie - 51 proc. (spadek o 7 pkt. proc.); 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt. proc.).

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Respondentów pytano też, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 36 proc. badanych (wzrost o 5 pkt. proc.), przeciwnego zdania było 51 proc. (spadek o 7 pkt. proc.); według 13 proc. „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt. proc.).

CBOS: 50 proc. Polaków nie wierzy, że polityka rządu poprawi sytuację gospodarczą

36 proc. ankietowanych uznało, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 5 pkt. proc.), przeciwnego zdania było 50 proc.(spadek o 6 pkt. proc.); 14 proc. nie miało zdania na ten temat (spadek o 2 pkt. proc.).

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„Sierpień przyniósł poprawę ocen rządu, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. Poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych” – zauważył CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach od 20-30 sierpnia 2026 r. na próbie liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI). 