Jak informuje Euronews, niemiecki rząd federalny nie opublikował dotychczas oficjalnych danych obejmujących cały kraj. Publicznie dostępnych statystyk dotyczących takich przypadków nie przedstawiły również władze pozostałych krajów związkowych.

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Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę szkolenie wojskowe w Niemczech przeszło około 29 tys. ukraińskich żołnierzy – wynika z danych Bundeswehry.

Kursy prowadzone są w wielu miejscach na terenie Niemiec. Ukraińscy wojskowi uczą się m.in. obsługi broni, technik kamuflażu oraz udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia powinni wrócić na Ukrainę i ponownie trafić do swoich jednostek.

Ukraińscy żołnierze nie wracają ze szkoleń w Niemczech

W przypadku żołnierzy, którzy nie wracają do swoich jednostek, możliwe są konsekwencje prawne. Opuszczenie jednostki bez pozwolenia może zostać uznane za dezercję, za którą grozi kara kilku lat więzienia.

Problemem pozostaje również status prawny takich osób w Niemczech. Uproszczone zasady pobytu obowiązujące ukraińskich uchodźców wojennych nie obejmują automatycznie żołnierzy, którzy zostali oficjalnie wysłani z Ukrainy do Niemiec w celu odbycia szkolenia wojskowego.

Część wojskowych może próbować zalegalizować swój pobyt, składając w Niemczech wniosek o azyl. Uzyskanie ochrony może być jednak trudne.

Ukraińscy żołnierze mogą mieć problem z uzyskaniem ochrony w UE

Jak informował w czerwcu Euronews, państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły wykluczenie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z programu zapewniającego automatyczne prawo do ochrony w UE. Decyzję podjęto na wniosek władz Ukrainy.

Zgodnie z nowymi zasadami z uproszczonej procedury mają korzystać osoby, które odbyły już służbę wojskową na Ukrainie albo zostały z niej zwolnione.

Potwierdzeniem ma być pieczątka w paszporcie lub urzędowe zaświadczenie wskazujące, że dana osoba opuściła Ukrainę zgodnie z prawem albo jest zwolniona z obowiązku służby wojskowej.