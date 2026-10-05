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Konserwatyści i Vox zbliżają się do większości. Premier Sánchez stawia wszystko na jedną kartę
– Historia ich oceni znacznie wcześniej, niż myślą! Potrzeby społeczeństwa zostały podeptane z powodu interesów niewielu – grzmiał w poniedziałek rano szef rządu w orędziu z madryckiego pałacu Moncloa tuż przed ogłoszeniem, że zamiast latem przyszłego roku Hiszpanie pójdą do urn 29 listopada. A więc w najkrótszym przewidzianym od 5 października momencie.
W piątek hiszpański parlament (Kortezy) odrzucił dwa dekrety, które miały rozwiązać nabrzmiewający od lat problem. Zakazywały one wyrzucenia do 2030 r. wynajmujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej. A pozostałym właściciele musieliby wypłacić roczną rekompensatę, jeśli chcieliby się ich pozbyć. Ograniczały także możliwość inwestowania przez tzw. fundusze-sępy w nieruchomości, których cena nadmiernie spadła.
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