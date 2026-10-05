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„Historia ich oceni znacznie wcześniej, niż myślą”. Pedro Sánchez ogłasza przedterminowe wybory w Hiszpanii

Premier Hiszpanii chce na fali oburzenia z powodu drożyzny mieszkań utrzymać władzę lewicy. Stąd przedterminowe wybory. Ale ten plan raczej mu się nie uda.

Publikacja: 05.10.2026 15:47

Konserwatyści i Vox zbliżają się do większości. Premier Sánchez stawia wszystko na jedną kartę

Konserwatyści i Vox zbliżają się do większości. Premier Sánchez stawia wszystko na jedną kartę

Foto: REUTERS/Susana Vera/File Photo

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka polityczna kalkulacja stoi za decyzją hiszpańskiego premiera o ogłoszeniu przedterminowych wyborów.
  • Jakie strukturalne problemy doprowadziły do kryzysu na rynku mieszkaniowym i drastycznego wzrostu cen nieruchomości.
  • W jaki sposób sytuacja mieszkaniowa wpływa na nastroje społeczne i zmienia preferencje polityczne młodych Hiszpanów.
  • Dlaczego próby legislacyjnego rozwiązania problemu drożyzny mieszkań zakończyły się politycznym patem w parlamencie.
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– Historia ich oceni znacznie wcześniej, niż myślą! Potrzeby społeczeństwa zostały podeptane z powodu interesów niewielu – grzmiał w poniedziałek rano szef rządu w orędziu z madryckiego pałacu Moncloa tuż przed ogłoszeniem, że zamiast latem przyszłego roku Hiszpanie pójdą do urn 29 listopada. A więc w najkrótszym przewidzianym od 5 października momencie. 

W piątek hiszpański parlament (Kortezy) odrzucił dwa dekrety, które miały rozwiązać nabrzmiewający od lat problem. Zakazywały one wyrzucenia do 2030 r. wynajmujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej. A pozostałym właściciele musieliby wypłacić roczną rekompensatę, jeśli chcieliby się ich pozbyć. Ograniczały także możliwość inwestowania przez tzw. fundusze-sępy w nieruchomości, których cena nadmiernie spadła.

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